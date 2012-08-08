گلستان روزانه 200 واحد خون نیاز دارد

میرمحمدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان خونگیری می توانیم خون مورد نیاز استان را تامین کنیم و مشکلی از نظر کمبود فرآورده های خونی نداشته باشیم.

وی اظهار داشت: اگر حدود 4800 واحد خون بطور مرتب و منظم داشته باشیم می توانیم خون مورد نیاز نیازمندان به فراورده ها را تهیه کنیم.

وی عنوان کرد: با تامین این مقدار، بدون هیچ کم و کاست و بدون کمبود به گروه خونی خاص می توانیم مشکل متقاضیان را رفع کنیم.

مدیرکل انتقال خون گلستان یادآور شد: در یکسری زمانهای خاص مانند شبهای احیا، قدر و .. شمار داوطلبان اهدای خون افزودن می شود ولی در برخی مواقع نیز با کمبود اهدای خون مواجه هستیم.

حسینی یادآورشد: تقاضا داریم که متقاضیان به صورت مستمر خون اهدا کنند تا نیاز به فراورده های خونی در استان تامین شود.

وی عنوان کرد: در چهار ماه اول سالجاری بیش از 18 هزار واحد خون در استان اهدا شد.

وی اظهار داشت: پایگاه های ثابت و سیار انتقال خون استان در شبهای ماه مبارک رمضان نیز آماده خونگیری از داوطلبان هستند.