به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با تاکید بر اینکه 46 نهاد استان برای ایجاد 30 هزار شغل در استان متعهد شده‌اند، تصریح کرد: تاکنون 16 هزار و 756 شغل با احتساب بخش مسکن در استان ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه 6 هزار و 136 شغل بدون احتساب بخش مسکن در استان ایجاد شده است، ادامه داد: تاکنون 10 هزار و 620 شغل در بخش مسکن ایجاد شده است.



آمارها در راستای مطالبات مردم راست آزمایی شود



استاندار قم با تاکید بر اینکه آمارها در راستای مطالبات مردم باید راستی آزمایی شود، اضافه کرد: آمارهای ارائه شده باید دقیق بوده و از پراکندگی در ارائه آن خودداری شود.



پیریایی با اشاره به اینکه راستی آزمایی آمار اشتغال در هشت نهاد اجرایی استان آغاز شده است، اظهار کرد: راستی آزمایی به این دلیل انجام می‌شود تا آمار واقعی ایجاد اشتغال نهاد‌های اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.



هدف ایجاد اشتغال است



استاندار قم با تاکید بر اینکه راستی آزمایی مطالبه جدی مردم و نظام است، تصریح کرد: ایجاد اشتغال هدف است نه پرکردن فرم و ارائه آمارها و در این زمینه با هیچ نهادی تعارف وجود ندارد.



وی با تاکید بر اینکه مشکل اختلاف تخصیص سهمیه‌های بانک‌ها برای اشتغال باید هرچه سریع‌تر برطرف شود، اظهار کرد: جوانان شغل می‌خواهند و بانک‌ها باید همکاری بیشتری با نهادهای اجرایی استان داشته باشند.



پیریایی کیفیت جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان را مطلوب توصیف کرد و افزود: جلسات موثر بوده و این جلسات باید به ایجاد اشتغال و رضایت مردم منتهی شود.



وضعیت اشتغال در بخش های قم باید سریع تر بررسی شود



وی با اشاره به اینکه 10 طرح تصویب شده جلسه گذشته کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به بانک‌ها معرفی شدند، اضافه کرد: وضعیت اشتغال در بخش‌های قم باید سریع‌تر بررسی شده و آمارها ارائه شود.



یادآور می شود: در پنجمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان گزارشی از میزان تعهدات به عمل آمده ادارات استان در محقق کردن ایجاد اشتغال ارائه شد.



همچنین سیدرضا دهناد معاون برنامه ریزی استاندار قم در این جلسه اظهار کرد: پنج کمیته پیگیری طرح‌های در حال ساخت، سرمایه در گردش، خوداشتغالی و کسب و کار خانگی، آموزش و اشتغال فارغ التحصیلان و منابع سرمایه گذاری تشکیل و حکم اعضا صادر شده است.



در این جلسه ایجاد چهار طرح با تسهیلات 17 میلیارد و 650 میلیون ریال تصویب شد که با اجرایی شدن این طرح‌ها برای 46 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.