ایران و ماموریت احیای جنبش عدم تعهد

به گزارش خبرگزاری مهر،"عبدالهادی محفوظ" رئیس شورای ملی رسانه های دیداری و شنیداری لبنان در تحلیلی که از امروز از سوی النشره لبنان منتشر شده تاکید کرد: شکل گیری جنبش عدم تعهد با قیامهای ملی و معرفی رهبران بزرگی همچون جمال عبدالناصر، تیتو، نهرو و سوکارنو همزمان شد.

در آن روزها که جنگ سرد میان شرق و غرب در اوج قرار داشت و هدف موسسان جنبش عدم تعهد اعلام بی طرفی از این دو جبهه و تاکید بر مواضع مستقل، عادلانه و حمایتگرانه از ملتهای جهان سوم بود؛ تا به تدریج جنبش عدم تعهد به جایگزینی برای سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی تبدیل شود.

در پی عدم حضور رهبران بزرگ موسس جنبش عدم تعهد، نقش این سازمان بین المللی کاهش و حتی در حال از بین رفتن قرار گرفت. در این سالها به جز تلاشهای کشورهایی نظیر ایران، هند، اندونزی و برزیل، عزم جدی برای احیای نقش جنبش دیده نمی شد.

این تحلیلگر لبنانی در ادامه به برگزاری نشست مقدماتی اجلاس عدم تعهد در تهران اشاره می کند و تاکید می کند: میزبانی ایران از اجلاس شانزدهم عدم تعهد با توجه به چند موضوع مهمتر ارزیابی می شود. تحولات کشورهای عربی، ایجاد محور روسیه و چین که علیه سیاست تک قطبی جبهه گیری کرده، عقب نشینی نظامی آمریکا از عراق و جایگزینی نظریه جنگ نرم به جای نظریه قدرت سخت و استفاده از گزینه نظامی همگی از مواردی است که اهمیت اجلاس تهران را بالاتر می برد.

محفوظ با اشاره به اهتمام ویژه رهبران دینی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس عدم تعهد، در ادامه تحلیل می نویسد: ایران اهداف ویژه ای از برگزاری نشست عدم تعهد دارد. در این نشست قرار است به مسائل اقتصادی کشورهای عضو، اهداف رسانه ای، سیاست تک قطبی آمریکا، سلطه بر ثروتهای جهان سوم ، انحصار اطلاعاتی از سوی غرب، ایجاد موضع واحد در برابر تحولات بین المللی و سیاستهای استعماری پرداخته شود.

وی می نویسد: با وجود اینکه شاید برخی احیای جنبش عدم تعهد را ماموریتی مبالغه آمیز بدانند، اما در هر صورت تلاشهای ایران در جهت صحیحی انجام می شود. البته موفقیت ایران در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده به ایجاد هماهنگی میان ترکیب هویتهای دینی، ملی و قومیتی کشورهای عضو نیازمند است. ایران تاکنون در مواضعی تنها به هویت دینی اهتمام داشته که این تمرکز درباره جنبش عدم تعهد مفید فایده نیست.