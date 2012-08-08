آغازساخت سه درب حرم امام موسی کاظم (ع) و امام جواد(ع) در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، این درها قرار است توسط اساتید بزرگ و هنرمند درودگر و قلم زن شهر مقدس شیراز ساخته و به حرم مطهر آن امامان قدسی اهدا شود.

طی روزهای آینده خبرهای تکمیلی در خصوص این پروژه متعاقباً اعلام می شود.

ششمین نمایشگاه قرآنی ثقلین در لامرد افتتاح شد

شمین نمایشگاه قرآنی ثقلین در لامرد افتتاح و به روی علاقمندان بازگشایی شد.

نمایشگاه قرآنی ثقلین با حضور حجت الاسلام شهیدی امام جمعه لامرد، صفری فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان محلی به همراه علاقمندان معارف و فرهنگ و هنر اسلامی افتتاح شد.

در آیین بازگشایی این نمایشگاه محمد هنرپیشه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لامرد گفت: این نمایشگاه در سه بخش در معرض دید علاقمندان قرار گرفته که در بخش اول آثار هنرمندان با موضوعات قرآن و عترت در قالب 58 اثر در هنرهای معرق کاری، خوشنویسی ، طراحی و نقاشی به نمایش درآمده است.

وی افزود: همچنین کتابت یک جزء از قرآن کریم توسط هنرمندان خطاط یوسف دهشیخی نیز در این نمایشگاه برای اولین بار در شهرستان به معرض نمایش گذاشته شده است.

او ادامه داد: در بخش دوم این نمایشگاه کتب مولفان بومی شهرستان که توسط 69 نویسنده در زمینه های مختلف نگارش شده، عرضه شده است.

هنرپیشه همچنین اضافه کرد: در بخش دیگر این نمایشگاه، کتب و نرم افزار علوم قرآنی شامل 350 عنوان کتاب و 100 عدد نرم افزار و محصولات فرهنگی در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به این نکته که ایجاد نگارخانه از ضروری ترین نیاز هنرمندان شهرستان است، افزود: امیدواریم با حمایت فرماندار این امر محقق شود و همچنین حمایت از هنرمندانی که این نمایشگاه را برپا کرده اند با خرید آثار آنها تشویق شوند.