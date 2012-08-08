به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه نویسندگی با موضوع زندگی‌نامه داستانی با حضور حسین فتاحی ـ نویسنده و مدرس، در حوزه هنری استان البرز برگزار می‌شود.

خسرو عباسی در این خصوص گفت: به جهت آشنایی بیشتر و بهتر داستان‌نویسان مستعد استان البرز، واحد آفرینش‌های ادبی کارگاه یک روزه نویسندگی با موضوع زندگی‌نامه داستانی را با حضور داستان‌نویس و مدرس سرشناس این رشته برگزار می‌کند.

وی با تشریح مباحث مطروحه در این کارگاه، بیان کرد: کارگاه نگارش زندگی‌نامه داستانی با حضور داستان‌نویسان گزینش شده برگزار می‌شود و در آن مباحثی چون تعریف درست زندگی‌نامه داستانی، روش‌های تحقیق و پژوهش در نوشتن زندگی‌نامه داستانی، روش‌های بازگردانی زندگی‌نامه به داستان و ... مطرح خواهد شد.

وی اظهار داشت: این کارگاه نویسندگیروز چهارشنبه هجدهم مردادماه از ساعت 16 در سالن اجتماعات حوزه هنریاستان البرز برگزار خواهد شد.