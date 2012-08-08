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۱۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

عباسی:

کارگاه نویسندگی در حوزه هنری البرز برگزار می‌شود

کارگاه نویسندگی در حوزه هنری البرز برگزار می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری استان البرز گفت: حسین فتاحی، نحوه نگارش زندگی نامه داستانی را به نویسندگان البرز آموزش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه نویسندگی با موضوع زندگی‌نامه داستانی با حضور حسین فتاحی ـ نویسنده و مدرس، در حوزه هنری استان البرز برگزار می‌شود.

خسرو عباسی در این خصوص گفت: به جهت آشنایی بیشتر و بهتر داستان‌نویسان مستعد استان البرز، واحد آفرینش‌های ادبی کارگاه یک روزه نویسندگی با موضوع زندگی‌نامه داستانی را با حضور داستان‌نویس و مدرس سرشناس این رشته برگزار می‌کند.

وی با تشریح مباحث مطروحه در این کارگاه، بیان کرد: کارگاه نگارش زندگی‌نامه داستانی با حضور داستان‌نویسان گزینش شده برگزار می‌شود و در آن مباحثی چون تعریف درست زندگی‌نامه داستانی، روش‌های تحقیق و پژوهش در نوشتن زندگی‌نامه داستانی، روش‌های بازگردانی زندگی‌نامه به داستان و ... مطرح خواهد شد.

وی اظهار داشت: این کارگاه نویسندگیروز چهارشنبه هجدهم مردادماه از ساعت 16 در سالن اجتماعات حوزه هنریاستان البرز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1668782

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