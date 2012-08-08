خبرنگاران پاکدشتی تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بند علیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست گرامیداشت مقام خبرنگار گفت: با توجه به همزمانی روز خبرنگار با آغاز شبهای قدر، مراسم تجلیل از خبرنگاران در شهر فرون آباد طی هفته آتی در محل ساختمان شهرداری برگزار خواهد شد.

وی نقش خبرنگاران را در انعکاس رویداد های مختلف خبری شهرستان و بخصوص شهر فرون آباد قابل تقدیر دانست افزود: خبرنگاران پرتلاش این شهرستان، بی وقفه در عرصه اطلاع رسانی گام بر می دارند و نقش اساسی آنان را در این راستا باید ارزنده دانست.

خبر و خبررسانی در ارتباطات جایگاه ویژه ای دارد

این مسئول یادآور شد: با توجه به گسترش روز افزون استفاده از خبر توسط مخاطبان و از طرفی افزایش تعداد خبرها در سطح بین الملل و وابستگی زندگی مدرن به اخبار و وقایع مختلف، خبر و خبررسانی در ارتباطات رسانه ای جایگاه ویژه ای یافته بطوریکه بدون اطلاع از اخبار روز کاربرد و پیشرفت ابعاد فوق بسیار ضعیف و در برخی موارد ناممکن است.

وی افزود: خبرنگاران و روابط عمومی ها در تعامل هرچه بیشتر با یکدیگر باید نسبت به شفاف سازی وظایف و حقوق یکدیگر که همان تبادل اطلاعات بویژه اطلاعات موثق، کامل و جامع است، اقدام کنند چرا که بدون تعامل و عدم ایفای وظایف و روشنگری صحیح می تواند استفاده کنندگان از خبر را منحرف و گاهی به ورطه نابودی کشاند.

بندعلیان با بیان اینکه نگاه ما به مطبوعات و رسانه ها ویژه و خاص است، بر تقویت و حمایت از این حوزه در برای بهبود اطلاع رسانی به شهروندان تأکید و بیان کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه همچون سربازانی گمنام در شکل گیری انقلاب و رساندن پیام امام به مردم نقش داشتند و امروز هم این قشر به عنوان امین مردم پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند.

وی افزود: خبرنگاران تلاشگرانی بی توقع عرصه اطلاع رسانی هستند که همواره مظلوم بوده وبا تکیه به توانمندی خود، بدون چشمداشت مالی در راه ایفای رسالت گام بر میدارند.