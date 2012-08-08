آموزش های مهارتی افزایش تولید ملی را رقم خواهد زد

حبیب کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف اصلی فنی و حرفه ای تحت پوشش قراردادن صنایع و کارخانه ها و صنوف است تا بتوانیم با ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای پایداری شغلی را برای کارگران به ارمغان بیاوریم.

وی عمده ترین مشکل کارگران را با توجه به پیشرفت تکنولوژی، فقر مهارتی دانست و افزود: با توجه به اینکه کارگران آموزش های تکمیلی را در طول سال و مطابق با علم روز دریافت نمی کنند بنابراین کم کردن فاصله نیروی کارو تکنولوژی باعث پایداری شغلی و رونق گرفتن و حفظ سرمایه خواهد شد.

وی تصریح کرد: افزایش مهارت کارکنان علاوه بر کم کردن اتلاف انرژی و نیروی انسانی، افزایش تولید را رقم خواهد زد و در نتیجه مهارت آموزی درتولید ملی و حفظ سرمایه ایرانی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به سال تولید ملی و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی تاثیرگزاری آموزش های فنی و حرفه ای را در سرعت گرفتن تحقق این شعار موثر دانست و گفت: آموزشهای فنی و حرفه ای تا کنون نیز تاثیر خوبی را در تولید ملی داشته است چرا که این نهاد دولتی متولی آموزش های غیررسمی در کشوراست و محدودیتی از لحاظ مکان و تجهیزات آموزشی و میزان آموزش و استفاده از مربیان مجرب در رشته های فنی و هنری و حرفه ای ندارد و همین امر کمک می کند که فنی و حرفه ای درهمه سطوح وارد شود و به آموزش های لازم بپردازد به طوری که در حال حاضر در صنایع، آموزش های جوار صنعت و همچنین کارگاه های جوار دانشگاهی را داریم.

کارگر بیان داشت: فنی و حرفه ای متولی آموزش صنایع ساختمان است که در نوع خود خدمت و افتخاری بزرگ در بحث رعایت استانداردهای ساختمانی است.

وی از برنامه های فنی و حرفه ای به آموزش نانوایان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته در حدود 600 نفر نانوا موارد بهداشتی و اقتصادی مرتبط با کار نانوایی را توسط مراکز فنی و حرفه ای آموزش دیدند که بسیار در صرفه جویی سرمایه ملی کمک خواهد کرد.

وی عنوان کرد: در راستای شعار تولید ملی و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی سند راهبردی نیز با توجه به سیاست های اداره تدوین شده است که با محقق شدن این سند مرکز فنی و حرفه ای می تواند در زمینه های کاهش نرخ بیکاری و ایجاد بستر اشتغال و تامین نیروی کار ماهر کشور قدم های مفیدی بردارد.

