۱۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

نیکزاد عنوان کرد:

توسعه همه شاخصها نیازمند نیروی انسانی توانمند و متخصص است

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: برای اجرای پروژه‌ها و توسعه همه شاخص‌ها نیازمند نیروی انسانی توانمند و متخصص هستیم و باید این نیروها از دل کارگاهها فنی و حرفه‌ای و مراکز آموزشی بیرون بیایند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح چهارشنبه در جمع کارآموزان مرکز فناوری اطلاعات افزود: به برکت انقلاب اسلامی و تلاش دولت‌های نهم و دهم، این استان روند تحولات و پیشرفت‌های خود را آغاز کرده و برای تسریع در توسعه  شاخص‌ها، اکنون بیش از دو هزار پروژه مختلف در دست اجرا دارد.

وی با اشاره به تعیین اولویتهای کاری توسعه ای این استان بیان کرد: در فرایند توسعه، راه به عنوان یک زیرساخت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر بخشها برخوردار است.

نیکزاد افزود: طرح چهارخطه کردن ورودی تمامی شهرهای مرکز شهرستان‌ها و نیز تکمیل بزرگ راه‌های استان در دست اجرا است.

استاندار همچنین با اشاره به نقش اطلاعات در تسریع امور و کمبودها و نیازهای مرکز فن آموری اطلاعات عنوان کرد: رفع کمبودها در همه بخش‌ها به صورت برنامه‌ای و اولویتی مورد توجه برنامه ریزان و مدیریت اجرایی استان است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات فنی وحرفه‌ای نیز در این نشست گفت: یکی از مشکلات این مرکزکمبود فضای فیزیکی است و به علت کمبود جا آموزش‌های این مرکز به صورت فشرده در قالب شش کارگاه صبح و عصر برگزار می شود.

ذبیح الله رحیمی افزود: سالانه در این مرکز 20حرفه آموزش داده می شود و بستری مناسب برای ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی است.

وی بیان کرد: با امکانات و توجه بیشتر مسئولین، ارائه آموزشها با کیفیت و کمیت بهتری انجام شده و کمک شایانی به اشتغالزایی در استان خواهد کرد.

کد مطلب 1668809

    captcha

