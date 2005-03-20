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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۴۶

ستاد امداد خودرو صلواتي راهيان نور در محورهاي خوزستان راه اندازي شد

به منظور تامين آسايش بيشتر زائرين مناطق عملياتي، ستاد امداد خودرو صلواتي راهيان نور راه اندازي شد.

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، ستاد خبري كاروانهاي راهيان نور مستقر در پادگان شهيد محمودوند با اعلام اين مطلب اعلام كرد: اين ستاد يكي از بهترين ايستگاههاي صلواتي راهيان نور است كه توسط مركز پشتيباني قرارگاه كربلاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در كيلومتر 15 جاده اهواز - خرمشهر راه اندازي شد.

اين گزارش مي‌افزايد ستاد مذكور علاوه بر ارائه خدمات رفاهي و فرهنگي به زائرين كوي شهيدان در مسيرهاي اهواز به سوسنگرد و بستان به هويزه ، تعميرگاههاي سيار خودروهاي سبك و سنگين را نيز ايجاد نموده است .

شايان ذكر است كاروان هاي راهيان نور در صورت نياز مي توانند از طريق تلفن هاي «4453096- 0611» و «4453070- 0611» و «4457021- 0611» تقاضاي كمك نمايند.

 

کد مطلب 166881

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