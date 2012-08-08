صادرات 18 میلیون تن کالا از مرزهای زمینی و دریایی

شهریار افندی ‌زاده در گفتگو با مهر با اشاره به صادرات و ترانزیت کالا از مرزهای جاده‌ای و دریایی کشور، اظهار داشت: در 4 ماهه امسال، 15 میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی و آبی به کشور وارد شد.

وی با بیان اینکه در این مدت 18 میلیون تن کالا از مرزهای زمینی و آبی کشور صادر شده است، افزود: 2 میلیون و 291 هزار تن کالا از طریق مرزهای جاده‌ای از کشور خارج شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد افزایش را نشان می دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از مجموع واردات و صادرات سهم جاده 9 درصد، راه‌آهن 2 درصد و سهم دریا 89 درصد است، گفت: از میان مرزهای جاده‌ای کشور، مرز بازرگان با سهم 53 درصدی فعالترین مرز در زمینه واردات کالا به کشور به شمار می‌رود و پس از آن مرزهای میرجاوه و آستارا به ترتیب با 14 و 7 درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی تصریح کرد: در 4 ماهه امسال، 84 هزار نفر مسافر از سوی 9 هزار دستگاه وسیله ‌نقلیه مسافری وارد کشور شدند که در جابه‌جایی این مسافران، سهم اتوبوس 52 درصد و سواری 48 درصد بوده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، افزود: 113 هزار نفر هم با 11 هزار دستگاه وسیله ‌نقلیه مسافری از کشور خارج شدند که سهم اتوبوس 51 درصد و سواری 49 درصد بوده است.

افندی زاده با بیان اینکه از مجموع مسافران ورودی به کشور 42 هزار نفر مسافر خارجی هستند، بیان کرد: از مجموع مسافران خارج شده از کشور 44 هزار نفر مسافر ملیت غیرایرانی داشتند.