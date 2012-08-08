ارائه تسهیلات به پروژه های مشکل دار میراث فرهنگی و گردشگری زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی افزود: سامان دهی فضای محوطه گنبد سلطانیه ازدو سال گذشته از تاکیدات بود چرا که محوطه اطراف این گنبد 50 سال است که رها شده و برای گنبد سلطانیه هزینه ای نشده است.

وی ادامه داد: گنبد سلطانیه فضای خوبی است چرا که ساماندهی این پروژه در جذب بازدیدکنندگان و گردشگران از اقصی نقاط تاثیر بسزایی دارد.

استاندار زنجان گفت: 14 هکتار محوطه اطراف رها شده این گنبد است و سامان دهی، مرمت، حفاظت و فضای سبز و ارگ سلطانیه اقدامی مهم برای جذب گردشگران خارجی و داخلی است و برای پیشرفت کار باید این طرح به چند پیمانکار واگذار شود.

رئوفی نژاد در ادامه تاکید کرد: طرح گنبد سلطانیه از بزرگترین پروژه میراث فرهنگی بعد از غار کتله خور است.

وی افزود: از 11 سرویس بهداشتی که از سال گذشته شروع شده باید هرچه زودتر مشکل سرویس های بهداشتی تا پایان امسال حل شود.

استاندار زنجان یادآور شد: به تعداد پروژه های میراث فرهنگی تسهیلات ارائه شود تا مشکل این پروژه ها حل شود.

رئوفی نژاد گفت: 50 درصد اعتبارات مورد نیاز اتمام طرح ساماندهی گنبد سلطانیه از محل اعتبارات استانی تامین خواهد شد.

وی به مجتمع خدماتی بین راهی شهر آفتاب ابهر که عملیات اجرای آن از سال 87 آغاز شده اشاره کرد و گفت: باید تا دهه فجر سال جاری این پروژه ها به اتمام برسد.

استاندار زنجان اعتبار مورد نیاز مجتمع خدماتی بین راهی شهر آفتاب ابهر را 95 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: برای این پروژه 40میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که فاز اول آن هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

رئوفی نژاد در خصوص تعیین تکلیف مرکز خود اشتغالی زنجان افزود: این مرکز عید فطر امسال به عنوان بازارچه صنایع دستی کلنگ زنی خواهد شد.

وی بر تسریع در تکمیل شهرک صنعتی بانوان زنجان اشاره کرد و گفت: این شهرک باید براساس نیازسنجی های صورت گرفته و تعداد متقاضیان تکمیل و تعیین تکلیف شود.

استاندار زنجان ادامه داد: شرایط واگذاری سوله های شهرک صنعتی بانوان برای بانوان متقاضی همان شرایط قبلی است.

رئوفی نژاد گفت: با توجه به ناتوانی برخی بانوان برای پرداخت هزینه های کارگاه های تولیدی باید سوله های شهرک صنعتی بانوان با تخفیف ویژه در اختیار بانوان متقاضی قرار گیرد تا پروژه مراحل پیشرفت را طی کند.

وی افزود: باید هر چه زودتر تکلیف زمینهایی که به سرمایه گذاران واگذار شده مشخص شود.