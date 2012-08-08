تحقق 60 درصد مصوبات سفرهای دولت در جویبار

امید نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصوبات سفرهای دولت به شهرستان 20 پروژه بوده که از این میان 11 پروژه عملیاتی، شش پروژه در حال اجرا و مابقی اجرایی نشده است.

وی افزود: ساخت سد لاستیکی، تصفیه خانه فاضلاب، شهرک صنعتی، تعریض جاده جویبار به قائم شهر، راه دسترسی به دریا، چهار خطه کردن جاده ساری میارکلا و لاریم، تکمیل بیمارستان مرحوم عزیزی از پروژه های در حال اجرا شهرستان است.

نیک نژاد از اجرایی نشدن ساخت مجتمع گل و گیاه و دهکده بازیهای کشور اسلامی غیرآبی و احداث شهرک تخصصی بازیافت جویبار انتقاد کرد.

وی افزود: میزان اعتبارات پروژه ها از محل سرفصل های ملی، استانی و شهرستانی بوده است.

جویبار شهر صنعتی ورزشی است.