به گزارش خبرگزاری مهر، "مرتضی نعمت‌زاده" رایزن سابق ایران در دمشق به جنگ جاری در سوریه اشاره کرد و گفت: غرب بر آن است تا با فشار بر دولت سوریه و حزب بعث در این کشور به خواسته های خود برسد، اما اگر نتیجه این اقدام ظهور سلفی گری باشد برای خود غرب هم خطرناک خواهد بد.

نعمت زاده افزود: در سوریه هم اکنون قدرت جمعی تصمیم گیرنده است و بر خلاف عراق و لیبی که در آنها فرد تصمیم می گرفت اما در سوریه این گروه هستند که تصمیم می گیرند و راز ماندگاری نظام سیاسی در سوریه هم تاکنون به همین دلیل بوده است.

رایزن فرهنگی سابق ایران در سوریه در ادامه به انتقاد از سیستم حزبی حاکم بر سوریه پرداخته و گفت: نظام سوریه باید در ابتدای آغاز اعتراضات تلاش خود را برا آرام کردن اوضاع بکار می بست که چنین نکرده و به همین خاطر این سیستم تاوان این مدیریت ضعیف در بحران را خواهد پرداخت.

کارشناس مسائل سوریه در بخش دیگری از مصاحبه خود به لزوم حمایت از نظامی سیاسی سوریه در برابر قدرتهای خارجی و در عین حال لزوم حمایت از مردم سوریه در برابر خشونتها تاکید و خاطر نشان کرد: در نهایت این مردم سوریه هستند که تصمیم خواهند گرفت تا با نظام فعلی این کشور بمانند یا با گروههای مخالف باشند.

در ادامه این مصاحبه کارشناس مسائل خاورمیانه به نقش قدرتها در بحران سوریه اشاره کرد و افزود: جنگی که در سوریه در جریان است جنگ قدرتهاست و آنها هستند که اکنون درباره آینده این کشور تصمیم می گیرند. انتخابات آمریکا یکی از مسائل مهم در این باره است. این امر سبب طولانی تر شدن بحران خواهد بود.

وی در ادامه به مواضع چین و روسیه بعنوان دو قدرت حامی نظام سیاسی فعلی در سوریه اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد روسیه بر خلاف گفته هایی که عنوان می شد ممکن است درباره سوریه معامله کند اهل معامله نیست. زیرا سوریه برای چین حکم خاک ریز دوم را دارد و این کشور منافع کمتری نسبت به روسیه در سوریه دارد و حاضر به کوتاه آمدن نیست و تا زمانی که چین در این مسئله ایستادگی کند روسیه نیز ایستادگی خواهد کرد.

نعمت‌زاده همچنین به مواضع گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی) در برابر سوریه و حمایت از نظامی فعلی این کشور اشاره کرد، و گفت: این حمایت نشان دهنده جایگاه "قدرت" در موضع گیری بازیگران بین المللی و نقش "اقتصاد" است. زیرا که آنها مخالف سیادت و سلطه آمریکا بر انرژی منطقه از سوی آمریکا هستند.