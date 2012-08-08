دستگیری 200 معتاد و خرده فروش دره فرحزاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید لیراوی ظهر چهارشنبه ضمن اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور و پاکسازی دره فرحزاد از وجود معتادان و خرده فروشان مواد مخدر از دستگیری 200 نفر معتاد و خرده فروش مواد مخدر و کشف مقادیر قابل توجهی مواد افیونی از این متهمان خبر داد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد:از ابتدای سال جاری تا کنون 6 مرحله طرح پاکسازی و جمع آوری معتادان در این محدوده به اجرا درآمده است اما با توجه به این که مراکز ترک اعتیاد مجاز با گنجایش کافی در تهران وجود ندارد اکثر این افراد پس از طی مدتی برای مصرف و تهیه مواد مجددا به این مکان باز می گردند.

وی تصریح کرد: طرح های پاکسازی در محدوده فرحزاد بنا به درخواست شهروندان و اهالی محل انجام شده و نتیجه این طرح که امروز اجرا شد نشان می دهد اجرای طرح ها مثمر ثمر بوده و کاهش چشمگیری در حوزه مصرف مواد افیونی و حضور معتادان در این مکان شاهد بوده ایم.

سرهنگ لیراوی در خصوص روند ترک اعتیاد گفت: حداقل یک معتاد سه ماه تحت نظر پزشک و سه ماه تحت نظر روان درمان نیاز دارد تا بتواند اعتیاد خود را ترک کند که با توجه به تعداد کم کمپ های مجاز این امر مشارکت نهادها و سازمان های مرتبط را می طلبد.

وی در پایان به کشف مقادیر معتنابهی مواد مخدر صنعتی و سنتی در زمان اجرای طرح مذکور اشاره کرد و گفت: این طرح در روزهای آتی نیز ادامه دارد.