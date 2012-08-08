تراز بازرگانی ایران با 92 کشور مثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در نیمه اول سال 2012 از بین 179 کشور طرف تجاری با ایران، تراز بازرگانی با 92 کشور مثبت و با 87 کشور دیگر به نفع طرف مقابل بوده است.

طبق آمار منتشره از سوی دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات 5 کشور طرف معامله با بیشترین تراز تجاری مثبت به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، هند، اندونزی و پاکستان بوده است.

براساس این گزارش، کسری تراز تجاری ایران با کشورهای طرف معامله طی مدت مزبور بیش از 2 میلیارد دلار بهبود یافته است.

این گزارش می‌افزاید: در 6 ماهه نخست سال 2012 میلادی کسری تراز تجاری ایران 12 میلیارد و 397 میلیون دلار بوده این درحالیست که این رقم در مدت مشابه سال 2011 به میزان 14 میلیارد و 999 میلیون دلار بود.