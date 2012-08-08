حضور دوستان واقعی سوریه در اجلاس مشورتی تهران / نان به نرخ روز خور نیستیم

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش و تاثیر اجلاس مشورتی سوریه که فردا با حضور چند کشور در تهران برگزار می شود گفت: این اجلاس از این جهت اهمیت دارد که دوستان واقعی سوریه در آن شرکت می کنند نه کشور های غربی و ترکیه که به دروغ خودشان را دوستان سوریه معرفی کرده اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها این کشورها هستند که به طور جدی از مردم و کشور سویه در مقابل فشار های استکبار و عوامل آن مانند عربستان، ترکیه ، قطر و کشور های دیگر حمایت می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اهمیت برگزاری این اجلاس اظهار داشت: این اجلاس باید زودتر از این ها برگزاری می شد و امیدواریم دیپلماسی کشور در این خصوص بتواند موفقیتی را کسب کند تا باعث آرامش بیشتر در سوریه شود.

کوثری با بیان اینکه نقش جمهوری اسلامی ایران در حل بحران سوریه بسیار مهم است گفت: حتی کوفی عنان نیز در این باره گفته است، بدون وجود ایران بحث سوریه به نتیجه ای نخواهد رسید.

وی همچنین به دوستی 30 ساله ایران و سوریه اشاره کرد و گفت: این دو کشور سال هاست با هم همکاری داشته و از یکدیگر حمایت می کنند و همین موضوع باعث شده تا دو کشور نسبت به یکدیگر حساس باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بارها به صورت علنی اعلام کرده که از سوریه حمایت می کند گفت: ما صادقانه پای این حرف خود ایستاده ایم و حمایت های معنوی ایران از سوریه نشان می دهد نسبت به اتفاقات در این کشور بی تفاوت نبوده و نان به نرخ روز خور نیستیم چرا که به معنای واقعی از آنها دفاع می کنیم.

کوثری اظهار داشت: اگر بخواهد در سوریه اصلاحاتی انجام بگیرد باید توسط مردم این کشور باشد.

وی در پایان اظهار اشت: به خاطر اطمینانی که مردم حکومت سوریه به ایران دارند و حمایت های معنوی و انتقال تجارب جمهوری اسلامی ایران به سوریه ایران می تواند نقش موثری در حل بحران سوریه داشته باشد.