پنج مرکز بهداشتی یاسوجیها را درطرح پزشک خانواده ثبت نام می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو مشرفزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مرکز بهداشتی، درمانی شهید اشرفی ‌اصفهانی، شهید مدنی، شهید شفیعی، شهید دستغیب و شهید صدوقی، مراکزی هستند که از خانوارها در شهر یاسوج نام نویسی می کنند.

وی بیان داشت: پزشکان و ماماهای این مراکز انتخاب شده اند و آموزش‌های لازم برای اجرای طرح بر اساس دستورالعمل طرح پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع به آنان ارائه شده است.

مشرفزاده با بیان اینکه سرپرست‌ هر خانوار در شهر یاسوج، می‌تواند با مراجعه به این مراکز و نام نویسی و از مزایای آن بهره‌مند شود، افزود: انتخاب پزشک خانواده هر خانوار شهری، بر عهده سرپرست خانوار بوده که حضور او برای نام‌نویسی ضروری است.

حداکثر فاصله مرکز نام نویسی با محل سکونت 1.5 کیلومتر است

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد، اظهار داشت: ملاک انتخاب مراکز بهداشتی برای نام‌نویسی و عضویت در طرح، فاصله محل سکونت هر خانوار تا آن مرکز تعریف شده که در این قانون، حداکثر فاصله، شعاع 1.5 کیلومتری است.

مشرفزاده افزود: سایر درمانگا‌ههای بخش دولتی، خصوصی و مطب‌ها، به محض استقرار تجهیزات و نیروهای لازم، برای نام‌نویسی راه‌اندازی می شوند.

وی تاکید کرد: لازم است سرپرست هرخانوار شهری، در صورت نداشتن کدپستی معتبر، به اداره پست شهرستان مراجعه و کد پستی محله خود را دریافت کند.