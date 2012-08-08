  1. استانها
کیانی مقدم:

رسانه ها یکی از مهمترین منابع قدرت کشورها هستند

مهریز - خبرگزاری مهر: فرماندار مهریز توجه بیشتر مسئولان به خبرنگاران را خواستار شد و گفت: رسانه ها را یکی از مهمترین منابع قدرت کشورها نام برد.

مهدی کیانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حرفه خبرنگاری به عنوان عامل اصلی گردش و تبادل اطلاعات در دنیای رسانه هاست اظهار داشت: هفدهم مردادماه سالروز شهادت مظلومانه خبرنگار متعهد محمود صارمی را که به نام روز خبرنگار نامگذاری شده به عموم خبرنگاران گرامی و اصحاب رسانه ها تبریک گفت.

وی افزود: اهمیت و نقش رسانه ها و اطلاع رسانی در جهان امروز به حدی است که اگر عصر حاضر را عصر رسانه ها و انفجار اطلاعات بنامیم سخن گزافی نگفته ایم و اینجاست که اهمیت حرفه خبرنگاری به عنوان عامل اصلی گردش و تبادل اطلاعات در دنیای رسانه ها به خوبی نمایان می شود.

فرماندار مهریز با بیان نقش مهم رسانه ها در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جوامع مختلف تصریح کرد: حتی در مقیاس جهانی به گونه ای است که رسانه را از یک عامل صرف انتقال اطلاعات خارج کرده و آن را در سطح یکی از مهمترین منابع قدرت کشورها قرار داده است، بنابراین کشورهایی که از توان رسانه ای قوی تری برخوردار باشند از قدرت تأثیرگذاری بیشتری در روابط و تعاملات بین المللی بهره مند شده و به توفیقات بیشتری در اعمال سیاستهای خود در عرصه های مختلف بین المللی دست خواهند یافت.

وی افزود: از سوی دیگر در امور داخلی کشورها نیز برخورداری از رسانه های متعدد و توانمند و مورد اعتماد جامعه و مسئولان از عوامل اصلی اقتدار حکومت محسوب می شود و توجه به این عامل بسیار مهم و همه عناصر تشکیل دهنده آن و در صدر این عناصر، خبرنگاران حائز اهمیت فراوان است که به طور قطع باید فراتر از نامگذاری یک روز به آن پرداخته شود.

کیانی مقدم عنوان کرد: گرچه انتخاب سالروز شهادت شهید صارمی به عنوان روز خبرنگار حاکی از وجه تمایز اساسی خبرنگاری در نظام اسلامی با حرفه خبرنگاری در نظام های سلطه گر و سلطه پذیر است، اما توجه به سختیها و شرایط خاص اشتغال به این حرفه و رفع مشکلات خبرنگاران در راستای حسن انجام این وظیفه خطیر نیز موضوعی است که باید مورد توجه ویژه دستگاه های مسئول قرار گیرد.

