فرهنگ تکریم خانواده شهدا و ایثارگران در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات ایثارگران شهرستان پاکدشت گفت: ما وظیفه داریم نسلهای سوم و چهارم انقلاب که دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را درک نکرده اند، با ارزشها و آرمانهای شهدا آشنا کنیم و نگذاریم آن اهداف بلند و الهی به دست فراموشی سپرده شود.

وی افزود: مسئولان اجرایی در دستگاههای مختلف باید بیش از پیش در راستای رفع مشکلات ایثارگران و خانواده های شهدا گام برداشته و به اصل بصیرت، انقلاب و ولایت نزدیک ‌تر شوند.

این مسئول با اشاره به فداکاریها و رشادتهای ایثارگران در جریان پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، ایثارگری و شهادت را نه یک جریان و مفهوم برای یک دوره خاص، بلکه یک فرهنگ عاشورایی ذکر کرد که از دل قیام امام حسین(ع) تولد یافته ودر همه عصرها ضامن امنیت، بقا، پیشرفت و آبادانی کشور است.

وی با اشاره به اینکه رزمندگان دفاع مقدس همواره فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه کردند، گفت: جانبازان هشت سال دفاع مقدس در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کردند و در راستای صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی پافشاری کردند.

مقبلی با اشاره به اینکه جانبازان مایه های افتخار جامعه، میراث داران انقلاب اسلامی و سرمایه های کشور به شمار می روند، افزود: این افراد در میدان جهاد با اهدای بخشی از اعضایشان تلاش کردند تا حیات طیبه اسلامی را برای ایرانیان رقم زنند و رسیدگی به مشکلات ایثارگران و جانبازان که همواره عطر دوران هشت سال دفاع مقدس را در جامعه زنده می‌کنند بر همه مسئولان یک تکلیف است.

وی عنوان کرد: در جنگ تحمیلی فقط معیارهای الهی حاکم بود و رزمندگان ما با کمترین امکانات در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کردند و آن حماسه ها را آفریدند که با هیچ مقیاس مادی و زمینی قابل اندازه گیری نیست.