يكسال با وزارت راه و ترابري و فرودگاه امام در لابه لاي خبرها(4)

24 تير 1383؛ يك نماينده مجلس در گفت و گو با مهر مدعي شد:

طرح استيضاح وزير راه با امضاي 61 نماينده به هيئت رئيسه مجلس تقديم شد

علي احمدي به خبرگزاري "مهر" گفت: طرح استيضاح وزير راه با امضاي 61 نماينده به هيئت رئيسه مجلس تقديم شده است اما هيئت رئيسه مجلس ديروز آنرا اعلام وصول نكرد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، نماينده مردم ممسني درمجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در خصوص طرح استيضاح وزير راه و ترابري درمجلس اظهارداشت: اين طرح چهارشنبه هفته گذشته به هيئت رئيسه مجلس تحويل داده شد و براساس آئين نامه داخلي مجلس نيز بايد در همان جلسه ويا در جلسه بعد اعلام وصول مي شد.

علي احمدي اضافه كرد: درجلسه روزيكشنبه هفته جاري نيز توافق بر اين شد تا در جلسه روز سه شنبه اين هفته اعلام وصول شود، اما با وجود يادداشت هايي كه امضاكنندگان طرح استيضاح وزير راه و ترابري به هئيت رئيسه فرستادند، طرح فوق اعلام وصول نشد.

وي با اشاره به اين كه اين كار هيئت رئيسه مجلس با اعتراض جدي امضا كنندگان طرح استيضاح خرم مواجه شد، خاطرنشان كرد: هيئت رئيسه مجلس با اعلام وصول نكردن طرح فوق، تخلف انجام داده است.

احمدي كه عضو كميسيون امنيت ملي مجلس است، اذعان كرد: حتي تعداد زيادي از نمايندگان مجلس نيز ديروز سه شنبه مي خواستند كه طرح استيضاح وزير راه و ترابري را امضا كنند كه به علت اين كه طرح فوق به هيئت رئيسه مجلس تحويل داده شده بود، نتوانستند طرح ا ستيضاح خرم را امضا كنند.

نماينده مردم ممسني در مجلس محور استيضاح وزير راه و ترابري را حول شش محور دانست و تصريح كرد: به توجهي به بيت المال [در خود وزارتخانه، استانها، فرودگاه امام خميني(ره)و...] ، كم توجهي به ماموريت هاي ذاتي حوزه كاري اعم از راههاي كشور وبه خصوص راههاي روستايي، مستندات در تحقيق وتفحص از فرودگاه امام خميني(ره) نسبت به فعاليت ها، قراردادها ومناقصه ها، مستندات مربوط به حادثه قطار نيشابور و بي توجهي در انتصاب مديران و به كارگيري نيروهاي غير متخص در اين وزارت خانه را ازدلايل كلان نمايندگان مجلس براي استيضاح احمد خرم است.

احمدي با بيان اين مطلب كه نمايندگان مجلس همچنين براي استيضاح خرم ، مطالبي نيز در سطح استاني و منطقه اي مطرح مي كنند، گفت: به عنوان مثال نمايندگان استان فارس از نبودن آزادراه، تراكم مسافر و بار روي جاده هاي استان(راههاي ارتباطي استان كشش ميزان فعلي مسافر و بار را ندارند)، استاندارد نبودن راههاي آسفالتي ، محروم بودن از راههاي ريلي( علي رغم اين كه احداث خط آهن اصفهان -شيراز سال 64 شروع شده، ولي هنوز عمليات زير سازي ان به اتمام نرسيده است) به شدت نارحت بوده و خواستار استيضاح وزير راه و ترابري شده اند.

به گفته وي، نمايندگان مجلس استانهاي خراسان، كردستان و ديگر استانها نيز از مسله فوق ناراحت بوده و آنها نيز خواستار استيضاح خرم شده اند.

29 تير 1383؛ خرم وزيروقت راه و ترابري در بازديد نمايندگان كميسيون عمران از فرودگاه امام:

فرودگاه امام مردادماه بازگشايي مي شود

احمد خرم با اشاره به اينكه وزارت راه و ترابري هيچ گونه تخلفي در قرارداد فرودگاه امام مرتكب نشده است گفت: عمليات احداث و بهره برداري از فرودگاه امام به شركت تركيه اي تاو واگذار مي شود.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، احمد خرم وزير راه و ترابري با بيان اينكه اگر فرودگاه امام طبق برنامه پيش مي رفت، بهره برداري از اين فرودگاه تا 12 سال ديگر به طول مي انجاميد گفت: با بر طرف شدن تمام مشكلات فرودگاه امام 15 مرداد ماه سال جاري بازگشايي مي شود.

وي اضافه كرد: فرودگاه به لحاظ امنيتي هم اكنون مشكلي ندارد و همه دستگاهها اعم از سپاه ، اطلاعات و حفاظت فرودگاه صورت جلسه امنيتي را امضا كرده اند. به گفته وي اطراف فروگاه امام 240 دوربين نصب شده است.



خرم تصريح كرد اگر تكليف BOT و واگذاري فرودگاه امام روشن نمي شد ، عملياتي شدن فرودگاه منتفي مي شد.

وي با اشاره به اينكه هزينه احداث فرودگاه امام 256 ميليارد تومان است، افزود: در طي دو سال گذشته 120 ميليارد تومان براي ساخت اين فرودگاه هزينه شده است .

وي افزود: فرودگاه امام فعلا به هتل نياز ندارد و كمتر از دو سال ديگر يك هتل چهار ستاره توسط بخش خصوصي در اين مكان احداث خواهد شد.

خرم در مورد برگزاري مناقصه واگذاري فرودگاه امام گفت: درواگذاري فرودگاه امام ، 16 شركت داخلي و 15 شركت خارجي شركت كردند كه پس از بررسي هاي لازم پنج شركت انتخاب شده و از اين پنج شركت دو شركت اعلام انصراف كردند كه درنهايت به شركت تركيه اي تاو واگذار شد.

وي با ذكر اينكه شركت تاو براي احداث و. بهره برداري از فرودگاه امام با يك شركت اتريشي شريك شده است، افزود: اين شركت تاكنون 10 ميليون دلار تجهيزات براي فرودگاه امام از آلمان خريداري كرده است.

خرم افزود: طبق اصل 127 قانون اساسي وزارت راه هيچ تخلفي انجام نداده و تمام مراحل و برگزاري مناقصه هاي مربوط به فرودگاه امام روال عادي خود را طي كرده است .

وي افزود: همچنين شركت تركيه اي تاو كترينگ و كارگو فرودگاه را ظرف يكسال، ترمينال فرودگاه را ظرف دو سال و هتل 4 ستاره فرودگاه امام را ظرف 5/1 سال به روش BOT احداث مي كند.



وزير راه و ترابري با بيان اينكه ظرف دو سال آينده مترو از تهران به فرودگاه امام احداث خواهد شد گفت: همزمان با بهره برداري از فاز دوم فرودگاه امام اين كار صورت خواهد گرفت.



وي همچنين از رفع مشكل سوخت فرودگاه امام خبر داد و گفت: تست مخزن نيز انجام شده و آماده بهره برداري است.



30 تير 1383؛ در آستانه واگذاري عمليات احداث و بهره برداري از فرودگاه امام خميني به شركت تركيه اي تاو:

خرم: شركت تركيه تاو با اتريشي ها شريك است// شركت تاو: با اتريشي ها هيچ شراكتي نداريم

درحالي كه احمد خرم وزير راه و ترابري در جمع خبرنگاران از شراكت اتريشي ها با شركت تركيه اي تاو خبر مي دهد كه اين شركت چندي پيش اعلام كرد با شركتهاي اتريشي هيچ شراكتي ندارد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، احمد خرم ديروز در بازديد نمايندگان كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از فرودگاه امام خميني(ره) با بيان اين مطلب كه صهيونيست بودن شركت تركيه اي تاو كذب محض است، گفت: شريك خارجي اين شركت، اتريشي است.



برپايه اين گزارش، شركت تركيه اي تاو چندي پيش اعلام كرد: شركت اتريشي( Vie ) كه درسال 1954 تاسيس شده است، هم اكنون در شركت تركيه اي تاو هيچ گونه سرمايه اي نداشته و شريك اين شركت نيست.



براساس اين گزارش، احمد خرم وزيرراه و ترابري در جمع خبرنگاران از واگذاري عمليات احداث و بهره برداري ازفرودگاه امام خميني (ره) به شركت تركيه اي تاو خبرداد.

2 مرداد 1383؛ نماينده مردم تهران در مجلس در گفتگو با "مهر" :

واگذاري فرودگاه امام خميني به شركت تركيه اي تاو توهيني به متخصصين داخلي است





نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي واگذاري فرودگاه امام خميني به شركت تركيه اي تاو را توهيني به متخصصين صنعت حمل و نقل هوايي كشور دانست .

به گزارش خبرگزاري"مهر"، مهدي كوچك زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" تاكيد كرد:" مجلس قطعا با واگذاري فرودگاه بين المللي امام به بيگانگان كه منجر به دخالت آنان درمقدرات كشور مي شود، مخالفت خواهد كرد".

وي با اشاره به قرارداد قبلي وزارت راه و ترابري با شركت تركيه اي تاو و برخورد رئيس جمهور با وزير راه در اين باره گفت:" درآن قرارداد به نظر مي آمد كه احمد خرم خودسرانه اقدام كرده بود و وقتي صحبت ازلغو قرارداد و دادن غرامت به شركت تركيه اي تاو شد، رئيس جمهور صراحتا اعلام كرد كه هركسي قرارداد بسته است ، غرامت آن را نيز بايد بپردازد واين در حقيقت تعرض رئيس جمهور به وزير راه و ترابري بود".

وي اقدام خودسرانه وزير راه درباره فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) را بنايي براي پيش بردن كارها از طريق قدرت و بدون توجه به موانع قانوني عنوان و تصريح كرد :" اين مسئله حتي اگر منجر به استيضاح وزير راه و ترابري نشود، سرانجام خوشي براي خود وي در نظام جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت".

كوچك زاده كه نماينده ويژه كميسيون اصل 90 مجلس براي پيگيري تخلفات موجود در وزارت راه و ترابري نيز هست، خاطرنشان كرد: " وزراي دولت آقاي خاتمي به خصوص وزير راه بايد مواظب باشند، موضع گيري ها و نظراتشان به گونه اي نباشد كه تداعي كننده سركشي آنان باشد".

نماينده مردم تهران در عين حال تاكيد كرد: " در صورتي كه مسجل شود فرودگاه امام خميني به شركت تركيه اي تاو واگذار شده است، مجلس با مسببان اين امر برخورد شديدي خواهد كرد".

3 مرداد 1383؛ يك كارشناس ارشد در صنعت حمل و نقل هوايي كشور در گفت و گو با مهر:

فرودگاه پايتخت در هيچ كجاي دنيا به خارجي ها واگذار نمي شود

يك كارشناس ارشد در صنعت حمل و نقل هوايي كشور ، واگذاري فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به شركت تركيه اي تاو را به علت عدم تخصص و تجربه مديران اين صنعت دانست، گفت: به غير از سه كشور افريقايي و ويتنام، در هيچ جاي جهان فرودگاه پايتخت را به كشورهاي خارجي واگذار نكرده اند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، يك كارشناس ارشد در صنعت حمل و نقل هوايي كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" با بيان اين مطلب كه شركت تركيه اي تاو تنها در حدود چهار تا پنج سال است كه سابقه كار فرودگاهي دارد، اظهارداشت: در كشوري كه درحدود 52 فرودگاه وجود دارد، چطور مي شود كه عمليات بهره برداري يك فرودگاه بين المللي آن به يك شركتي كه تنها چندين سال از سابقه فرودگاهي آن مي گذرد واگذار مي شود.

وي گفت: شركت تركيه اي تاو، يك شركت ساخت و ساز فرودگاهي است كه تنها افتخار آن ساخت ترمينال فرودگاه استانبول درمدت 22 ماه بوده است.

اين كارشناس ارشد در صنعت حمل و نقل هوايي كشور با اشاره به برنامه زمان بندي ارايه گرديده به وزير راه و ترابري براي بهره برداري از فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) از سوي متخصصين داخلي خاطرنشان كرد: متاسفانه به اين برنامه توجه اي نشد وتصميم نهايي درباره بهره برداري از فرودگاه به كساني كه تخصص فرودگاهي ندارند، سپرده شد.

وي افزود: چرا بايد فرودگاهي را كه ساخته شده و آماده بهره برداري است به خارجي ها واگذار كنيم.

وي با بيان اين مطلب كه شركت خارجي خواستار گرفتن عوارض فرودگاهي از مسافران هستند، تاكيد كرد: هم اكنون عوارضي كه اين شركت پيش بيني كرده از مسافران بگيرد، بين دو تا ده دلار است، از اين رو درصورتي كه شركتهاي داخلي عوارض فوق را در فرودگاه مهرآباد از مسافران بگيرند، درآمد فرودگاه بيش از 22 ميليون دلار بالا مي رود و با اين درآمد، شركتهاي فوق، فرودگاهي نظير امام خميني(ره) را بهتر از خارجي ها مي توانند بسازند.

اين كارشناس ارشد صنعت حمل و نقل هوايي كشور با اشاره به اعتقاد احمد خرم وزير راه مبني بر اين كه تا خارجي ها نيايند، كشورسامان نمي يابد، تصريح كرد: بايد زماني ترمينال فرودگاه را واگذار كنيم كه به عنوان مثال ما 280 ميليارد تومان براي فرودگاه هزينه كنيم و در آن زمان به شركت خارجي اعلام كنيم كه 160 ميليارد تومان نيز شما هزينه كنيد، اما چطورشركت خارجي كه هيچ سرمايه گذاري در ترمينال فوق نكرده ، به آن واگذار مي شود.

وي اضافه كرد: فرودگاه مهرآباد با شرايط افتضاح فعلي، مديريت آن با دشواري هاي فراوان آن را بهره برداري مي كند، اما فرودگاه امام(ره) كه شرايط نرمالي دارد هنوز به بهره برداري نرسيده وهم اكنون بهره برداري از آن به شركت تركيه اي تاو واگذار شده است!

وي، با بيان اين مطلب كه هرچه قدر فرودگاه امام خميني(ره) ديرتر به بهره برداري برسد، به ضرر كشور خواهد بود، گفت: در شهريور ماه سال گذشته فرودگاه آماده افتتاح بود كه متاسفانه افتتاح نشد.

اين كارشناس ارشد درصنعت حمل ونقل هوايي كشور باتاكيد بر اين كه نبايد فرودگاه پايتخت را به خارجي ها واگذار كرد، اظهار داشت: تنها درجهان سه كشور آفريقايي و ويتنام فرودگاه پايتخت خود را به شركتهاي خارجي وآن هم به فرانسوي ها واگذار كرده اند، بنابراين واگذاري فرودگاه بين المللي پايتخت كه حتي روي آن نام بنيان گذار جمهوري اسلامي گمارده شده است به شركت تركيه اي تاو جاي تاسف دارد.

وي در ادامه بااشاره به قرارداد گاز ايران با تركها گفت: درحالي كه تركيه قراربوده گاز را به قيمت قراداد از ما خريداري كنند، هرروز از رقم تعيين شده تخطي مي كند، بدين ترتيب چطور مي توانيم به آنها اطمينان داشته باشيم و فرودگاه بين المللي خود را به آنها واگذار كنيم.

وي، واگذاري فرودگاه امام خميني (ره) به شركت تركيه اي را به علت اين كه قرار است اين فرودگاه رقيب فرودگاه هاي تركيه، استانبول و دوبي شود را بزرگترين اشتباه از سوي مقامات ذي ربط دانست و خواستار برخورد مجلس با مسببان اين امر شد.

4 مرداد 1383؛ حاجعلي فرد سرپرست وقت سازمان هواپيمايي كشور در گفت و گو با مهر:

بهره برداري از فاز دوم به طور كلي به خارجي ها واگذار مي شود

حسن حاجعلي فرد به خبرگزاري"مهر" گفت: عمليات احداث و بهره برداري از فاز دوم به طور كلي به شركت تركيه اي تاو واگذار مي شود.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حسن حاجعلي فرد سرپرست وقت سازمان هواپيمايي كشوري در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي "مهر" افزود: درصورت امضاي قرارداد به روشBOT ( ساخت، انتقال، بهره برداري) فاز دوم به طوركلي از جمله هندلينگ( خدمات رفاهي ) فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به شركت تركيه اي تاو واگذار خواهد شد.

حسن حاجعلي فرد تصريح كرد: هزينه ساخت و بهره برداري از فاز دوم فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) 193ميليون دلار است.

وي با تاكيد بر اين كه در مرحله شروع بهره برداري ، به هيچ وجه هندلينگ فرودگاه امام به ترك ها واگذار نخواهد شد، اظهارداشت: قطعا هندلينگ فرودگاه به يكي از شركت هاي هواپيمايي داخلي واگذار مي شود.

به گفته وي، واگذاري هندلينگ فرودگاه امام به شركت هاي داخلي بستگي به نظر دولت دارد كه به كدام شركت واگذار كند.

5 مرداد 1383؛ سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران و در واكنش به عدم راه اندازي فرودگاه امام :

مشكلات بازگشايي فرودگاه امام همچنان وجود دارد

عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت با اشاره به اينكه مسئله راه اندازي فرودگاه امام كاملا در چارچوب اختيارات دولت است گفت:همان كساني كه باعث شدند كه فرودگاه بسته شود همچنان بر ادعاهاي خود پابرجا هستند. مشكلات بازگشايي فرودگاه اماتم همچنان وجود دارد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رمضان زاده سخنگوي هيات وزيران در جلسه مصاحبه مطبوعاتي هفتگي خود با خبرنگاران پس از تشريح مصوبات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر چگونگي روند راه اندازي فرودگاه امام خميني و درخواست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور در راستاي ارائه اين پروژه و پيگيري آن توسط دبيرشوراي عالي امنيت ملي گفت: ديدگاه ما اين است كه مسئله راه اندازي فرودگاه امام مسئله اي است كه كاملا در چارچوب اختيارات دولت است كه بايد در اين راستا خود تصميم گيري كند كه البته متاسفانه اين امر تحقق نيافته است و متاسفانه ضرري كه از عدم راه اندازي فرودگاه به كشور وارد مي شود در مسائلي كه تاكنون مطرح شده نيامده است و كساني كه مانع راه اندازي هستند بايد متوجه ضررهاي كشور باشند ضمن اينكه اميدواريم هرچه سريعتر اين كار انجام شود.

خبرنگاري از سخنگوي دولت پرسيد كه آيا نهادهاي نظامي هنوز در راه اندازي فرودگاه امام خميني دخيل هستند، وي در پاسخ گفت: همان كساني كه باعث شدند كه فرودگاه بسته شود همچنان بر ادعاهاي خود پابرجا هستند.

7 مرداد 1383؛ در اين نمايندگان مجلس درباره نحوه واگذار ي فرودگاه امام(ره) تاكيد شد:

ابهام در مسير واگذاري فرودگاه امام به شركت تركيه اي تاو

نماينده مردم تهران درمجلس با اشاره به جلسه ديشب نمايندگان مجلس(سه شنبه) درباره نحوه واگذاري فرودگاه امام خميني(ره) به شركت تركيه اي تاو، به خبرگزاري"مهر" گفت: نمايندگان مجلس معتقدند كه در نحوه اين واگذاري ابهام وجود دارد. ابهام در مسير واگذاري فرودگاه امام به شركت تركيه اي تاو

به گزارش خبرگزاري"مهر"، سيد علي رياض عضو كميسيون اصل90 در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي"مهر" درتشريح جلسه سه شنبه شب نمايندگان مجلس كه با حضور دو تن از معاونان وزير راه و ترابري برگزارشد، اظهارداشت: اين جلسه با اعتراض يكي نمايندگان مجلس از تفاهم نامه واگذاري فرودگاه امام خميني(ره) به شركت تركيه اي تاو و خواسته وي از كميسيون اصل90 براي بررسي و پيگيري اين موضوع تشكيل شد.

وي ، استدلال نمايندگان وزارت راه و ترابري را در واگذاري فوق، مقرون به صرفه بودن پيشنهاد شركت تركيه اي تاو اعلام كرد و افزود: مجلس مدعي اين نيست كه در اين واگذاري دخالت كند بلكه فقط به دنبال رفع ابهامات موجود و مسايل امنيتي اين موضوع است.

رياض با اشاره به نوع انتخاب شركت تركيه اي تاو در فراخوان واگذاري فرودگاه امام خميني(ره) اظهارداشت: دراين فرا خوان كه براساس امكانات مالي، سابقه كار فرودگاهي ودارا بودن فناوري روز بررسي شد شركت تركيه اي تاو در حضور 15 شركت خارجي مقام چهارم را كسب كرد ولي از ديد جزيي و مطرح كردن ريز قيمت رتبه نخست را بدست آورد، از اين رو هنوز ابهام وجود دارد كه چرا شركتي كه دربخش كلان نگري فراخوان رتبه چهارم را كسب مي كند، عمليات بهره برداري از فرودگاه امام خميني (ره) به آن واگذار مي شود.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به سفر اردوغان نخست وزير تركيه به تهران كه قرار است تكليف نهايي قراردادهاي تاو، ترك سل و صادارات گاز ايران به تركيه مشخص شود، خاطرنشان كرد: فراخوان واگذاري فرودگاه امام درحال حاضر قرارداد نبوده و فقط يك تفاهم نامه محسوب مي شود، بنابراين اين سفر فقط تكليف نهايي تفاهم نامه را مشخص خواهد كرد و قرارداد پس از بررسي و رفع ابهامات موجود به امضا خواهد رسيد.

وي در ادامه به استدلال ديگري مقامات وزارت راه و ترابري درباره واگذاري فرودگاه امام خميني(ره) به شركت تركيه اي تاو اشاره و تصريح كرد: آنها مي گويند كه فناوري شركت فوق حتي دربحث هندلينگ( خدمات رفاهي فرودگاه) خيلي پيشرفته است كه شركت هاي داخلي فاقد اين فناوري پيشرفته مي باشند.

رياض درعين حال گفت: براساس برنامه سوم توسعه، درواگذارها بايد قانون استفاده حداكثر توان داخلي(51 درصد) لحاظ شود كه متاسفانه در اين تفاهم نامه اين قانون ديده نمي شود.

نماينده مردم تهران درباره قرارداد واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه به شركت ترك - سل نيز گفت: در اين جلسه قرار بود مقامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز دعوت شوند تا درباره اين قرارداد پاسخ دهند كه به دليل كمبود وقت، قرار شد دراسرع وقت جلسه اي ديگر در اين زمينه تشكيل شود.

وي درپايان از ادامه جلسات ديگر نمايندگان مجلس درباره تفاهم نامه واگذاري فرودگاه امام خميني(ره) به شركت تركيه اي تاو در روزهاي آينده خبرداد.

9 مرداد 1383؛ نايب رييس كميسيون اصل 90 در گفتگو با "مهر":

پرونده شكايات از احمد خرم و تشكيلات وزارت راه و ترابري در كميسيون اصل 90 مفتوح است

نايب رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت: پرونده شكايات از احمد خرم و تشكيلات وزارت راه و ترابري يكي از پرونده هايي كه در كميسيون اصل 90 هنوز مفتوح بوده و در حال رسيدگي است.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، مهدي كوچك زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رسيدگي كميسيون اصل 90 به مسايل فرودگاه امام (ره) اظهار داشت: اين مساله در دستور كار كميسيون قرار دارد.



وي تاكيد كرد: كميسيون اصل 90 بنا بر جار و جنجال ندارد تا بتواند بهتر كار كند، اينكه خبري در روزنامه ها و رسانه ها درج نمي شود نشان دهنده آن نيست كه به مساله اي توجه نشده و حساسيت وجود ندارد.



نايب رييس كميسيون اصل 90 در خصوص مهم ترين مطالب مورد رسيدگي در اين كميسيون گفت: پرونده بيماران هموفيلي و شكايت آنها از سازمان انتقال خون به طور خاص در كميسيون مطرح است، پرونده شكايات از احمد خرم و تشكيلات وزارت راه و ترابري و پرونده صندوق هاي قرض الحسنه نيز در اين كميسيون مفتوح و در حال بررسي است.



وي در خصوص آمار اعلام شده از پرونده هاي موجود در اين كميسيون توسط برخي از نمايندگان اظهار داشت: اعداد و ارقامي كه داده مي شود از ديدگاه خاصي مطرح است، وقتي گفته مي شود كه تعداد پرونده ها در كميسيون اصل 90 يك هزار پرونده است، مواردي است كه از دوره ششم به بعد بدليل اينكه به صورت رسمي به اين كميسيون ارسال نشده پرونده اي نيز براي آنها تشكيل نشده است.

كوچك زاده تصريح كرد: از زمان آغاز به كار مجلس هفتم 800 نامه به كميسيون اصل 90 واصل شده كه رسيدگي به اين نامه ها آغاز شد. نامه ها به محض واصل شدن به كميسيون توسط كارشناسان در كميته هاي مختلف كميسيون بررسي و اگر مساله اي باشد كه در محدوده وظايف كميسيون باشد، در دستور كار قرار مي گيرد.

10 مرداد 1383؛ چهار مقام در وزارت راه هيچ اطلاعي درباره عدم مشخص شدن تكليف تاو ارائه ندادند؛

با سفر اردوغان به تهران، وضعيت شركت تاو پيچيده و مبهم تر شد

چهارمقام در وزارت راه و ترابري،هيچ اطلاعي درباره عدم مشخص شدن تكليف نهايي واگذاري بهره برداري از فرودگاه امام خميني(ره) به شركت تركيه اي تاو در سفر اردوغان در تهران به خبرنگار مهر ارائه ندادند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، پس از آنكه وزير راه و ترابري در هجدهمين جلسه همكاري هاي مشتريك ايران و تركيه در هفته گذشته اعلام كرد كه تكليف نهايي تفاهم نامه فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) با شركت تركيه اي تاو با سفر اردوغان به تهران مشخص خواهد شد، اما نخست وزير تركيه به تهران آمد اما تكليف تفاهم نامه فوق مشخص نشد،برهمين اساس خبرنگار "مهر" علت مشخص نشدن وضعيت تفاهم نامه فوق را از چهارمقام در وزارت راه و ترابري خواستار شد كه هيچ يك اطلاعي در اين باره ارئه ندادند.

خبرنگار"مهر" ابتدا براي مشخص شدن پاسخ فوق با سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري تماس گرفت كه وي در پاسخ به اين پرسش گفت:" بنده تاكنون اطلاعي در اين باره ندارم و شما با پورصادقيان مدير روابط عمومي اين سازمان تماس بگيريد تا اطلاعات دقيق تري درباره موضوع فوق كسب كنيد".

خبرنگار "مهر" سپس با مدير رواط عمومي سازمان هواپيمايي نيز تماس گرفت و وي نيز با اظهار بي اطلاعي از اين موضوع اظهارداشت:" هنوز ايران و تركيه دراين باره به نتيجه نرسيده اند و به محض مشخص شدن نتيجه نهايي، اطلاعات را دراختيار رسانه ها قرار مي دهيم".

درادامه خبرنگار "مهر" سئوال فوق را از مصطفي برزگر مدير كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري پرسيد كه وي در پاسخ گفت:" اين كه چرا تكليف نهايي تفاهم نامه فوق مشخص نشده، هيچ اطلاعي ندارم و شما بايد از دولت اين سوال را بپرسيد".

خبرنگارما درپايان با اكبر مقدم مدير كل دفتر نظارتي وزير راه و ترابري نيز تماس گرفت كه وي نيزمطلبي دراين باره در به خبرنگارما نگفت واظهارداشت:"شما مي توانيد اين سوال راحاجعلي فرد سرپرست سازمان هواپيمايي بپرسيد".

مقدم در ادامه درباره اين كه سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري نيزاز مسئله فوق اظهار بي اطلاعي كرده است، خاطرنشان كرد:" پس شما بايد از رمضان زاده سخنگوي دولت اين مسئله را پيگيري كنيد".

اين كه چرا مسئولان وزارت راه و ترابري پاسخ شفافي به عدم مشخص نشدن تكليف تفاهم نامه فرودگاه امام به شركت تركيه اي تاو درسفر اردوغان نخست وزيرتركيه به تهران نمي دهند نشان مي دهد كه ابهام همچنان درباره مسيراين تفاهم نامه وجود دارد؛ نظير اينكه درتهران اعلام مي شود كه هنوز وضعيت تفاهم نامه تاو، قرارداد ترك سل و قرارداد گاز ايران با تركيه مشخص نشده، اما خبرگزاري آناتولي تركيه به نقل ازوزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات ايران اعلام مي كند: قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ايران منعقد شد. اين مسله شايد درآينده نزديك در باره تفاهم نامه فرودگاه امام خميني(ره) با شركت تركيه اي تاو نيز صادق شود.

12 مرداد 1383؛ دكتر الياس نادران در گفت و گو با مهر خبرداد:

لابي ها ي تركها در ايران براي واگذاري فرودگاه امام شناسايي شدند

دكتر الياس نادران در واكنش به اظهارات افشار زاده معاون وزير امور خارجه مبني بر اينكه تركيه بهترين گزينه فرودگاه امام خميني(ره) است، تاكيد كرد:"تركيه لابي هايي در ايران براي انجام اين كار دارد كه ما اين لابي ها را شناسايي كرده ايم".

به گزارش خبرگزاري"مهر"،

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" درباره آخرين نتايج طرح استيضاح خرم در مجلس اظهارداشت: هم اكنون كميته مشخص شده درحال بررسي موضوع استيضاح خرم هستند و اين كه استيضاح فوق به چه شكل و صورت و همچنين دلايل و مستندات كافي ارائه شود ، درحال پيگيري است.

دكتر الياس نادران با بيان اين كه هنوز زمان دقيق ارائه طرح استيضاح وزير راه و ترابري به هئيت رئيسه مجلس مشخص نيست، تصريح كرد: طرح فوق به محض تكميل دلايل و مستندات استيضاح به هيئت رئيسه مجلس داده خواهد شد.

وي با اشاره به تعداد زياد امضا كنندگان استيضاح احمد خرم خاطرنشان كرد:" كسي قولي نداده كه استيضاح وزير راه و ترابري به علت عدم امضاي تفاهم نامه واگذاري فرودگاه امام خميني(ره) به تركيه هادر سفر اردوغان نخست وزير تركيه به تهران منتفي شود وكار بررسي استيضاح همچنان درحال انجام است".

نماينده مردم تهران در ادامه درباره اظهارات افشار زاده معاون امور خارجه مبني بر اين كه تركيه بهترين گزينه فرودگاه امام خميني(ره) است، تاكيد كرد:"تركيه لابي هاي در ايران براي انجام اين كار دارد كه احتمالا معاون وزير امور خارجه نيز جزء اين لابي ها باشد".

17 مرداد 1383؛ رئيس كميسيون عمران مجلس در گفت و گو بامهر:

خرم نبايد زمان بازگشايي فرودگاه امام را با قاطعيت اعلام مي كرد

علي اكبر آقايي به خبرگزاري"مهر" گفت: هم اكنون منتظر پاسخ وزير راه و ترابري مبني بر عدم بازگشايي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در 17 مردادماه جاري بوده و مسله فوق را پيگيري مي كنيم. خرم نبايد زمان بازگشايي فرودگاه امام را با قاطعيت اعلام مي كرد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درگفت وگوبا خبرنگار اقتصادي"مهر" با اشاره به عدم بازگشايي دوباره فرودگاه امام خميني در 17 مردادماه سالجاري اظهارداشت: وقتي وزير راه و ترابري در حضور 25 نماينده كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و در جمع خبرنگاران اعلام مي كند كه 17 مردادماه جاري فرودگاه فوق دوباره بازگشايي خواهد شد، اما اين كار اتفاق نمي افتد، بايد پاسخ گو باشد.

علي اكبر آقايي با بيان اين مطلب كه امروز منتظر پاسخ خرم دراين باره هستيم، تصريح كرد: درصورت پاسخ ندادن وزير راه و ترابري دراين باره، از فردا كه مجلس پس از تعطيلات تابستاني فعاليت خود را آغاز خواهد كرد، مسئله فوق را پيگيري خواهيم كرد. وي ، در ادامه همچنين از احتمال حضور وزير راه و ترابري در هفته جاري در كميسيون عمران مجلس خبرداد.

رئيس كميسيون عمران ، درباره موافق يا مخالف بودن خود درباره استيضاح خرم اظهارنظري نكرد، تنها گفت: بايد منتظر ماند وديد كه آيا نمايندگان امضاء كننده استيضاح وزير راه و ترابري با دلايل و مستندات قاطع خواستار استيضاح خرم هستند يا نه. وي درپايان افزود: درصورت ارائه طرح استيضاح وزير راه و ترابري ، هيئت رئيسه مجلس حتما بايد آن را اعلام وصول كند.

