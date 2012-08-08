وسایل نقلیه دوگانه سوز عمومی کارت معاینه فنی سیلندرهای گاز دریافت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد زرین کلاه در مراسم افتتاح اولین مرکز معاینه فنی و تخصصی خودروهای دوگانه سور استان فارس در بلوار امیر کبیر شیراز اظهار داشت: در شرایطی که تعداد زیادی از خودروهای سواری خصوصا وسایل نقلیه عمومی در حال تردد در شیراز گازسوز شده‌اند، معاینه فنی سیستم گازرسانی خودروهای دوگانه‌سوز در دوره‌های زمانی شش ماه تا یک سال ضروری و برای خودروهای حمل و نقل عمومی اجباری می شود.

وی افزود: مهم ترین نکته ای که باید دارنددگان خودرو دوگانه سوز به آن توجه لازم داشته باشند این است که در سیستم گازرسانی خودروهای دوگانه‌سوز ، همه اجزای سیستم با فشار بالای گاز قرار دارند که موجب تخریب تدریجی قطعات می‌شود و به همین دلیل حداکثر بنابر اعلام مراکز فنی و استاندارد هر دو سال یکبار باید قطعات و کپسول گاز این خودروها به‌طور کامل تعویض شود.

زرین کلاه ادامه داد : لرزش دائمی موجب فرسایش تدریجی هر ماده‌ای خواهد شد وکپسول گاز خودرو نیز دائما در حالت لرزش قرار داشته و به همین دلیل سرعت فرسایش قطعات آن بالاست.

وی با بیان اینکه رعایت معاینه فنی و تخصصی خودروها امری لازم و ضروریست و با سلامت و امنیت رانندگان این گروه از خودروها (دوگانه سوز) و شهروندان ارتباط مستقیم دارد، اذعان داشت: با افتتاح اولین مرکز معاینه فنی تخصصی خودروهای دوگانه سوز، وسایل نقلیه عمومی از جمله سرویس های مدارس فرصت دارند تا پایان شهریور ماه نسبت به دریافت کارت و برچسب معاینه فنی سیلندرهای گاز خودروهای خود اقدام کنند.

اولین مرکز معاینه فنی تخصصی ویژه خودروهای دوگانه سوز در بلوار امیر کبیر شیراز در زمینی به مساحت 2 هکتار و سرمایه بالغ بر 4 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی راه اندازی شد.

بخش های مختلف شهرداری بر اساس پاسخگویی به مطالبات شهروندان ارزیابی می شود

شهردار شیراز در حاشیه حضور در مرکز 137 شهرداری شیراز گفت: اورژانس امور شهر و اکیپ های پیگیری سریع در تعامل مستقیم با این مرکز در شهرداری شیراز راه اندازی می شود.

علیرضا پاک فطرت با اشاره به پاسخگویی سریع و شفاف به مطالبات به حق شهروندان، اظهار داشت: بخش های مختلف شهرداری بر اساس پاسخگویی به مطالبات شهروندان ارزیابی می شوند.

وی ادامه داد: اورژانس امور شهر در کنار مرکز ارتباطات مردمی 137 نشان دهنده عزم جدی مسئولین شهری شیراز برای افزایش اعتماد شهروندان است و شهروندان باید پس از تماس با این مرکز بلافاصله شاهد حضور نیروهای اجرایی شهرداری در محل مورد نظر باشند.

شهردار شیراز افزود: اولویت اول در پاسخگویی به این مطالبات درخواستهایی است که جنبه عمومی داشته باشد و در صورت رضایت شهروندان، اکیپ های پیگیری سریع افزایش خواهد یافت.

مرکز 137 شهرداری شیراز از سال 81 راه اندازی شده و اکنون در حال مواجهه با تحولات جدید است.

چند انتصاب جدید دراداره کل راه وشهرسازی لارستان

در احکام جداگانه ای از سوی مدیر کل راه وشهرسازی لارستان دو مدیریت وچهار رئیس ادارات شهرستانهای تابعه منصوب شدند.

طی حکمی از سوی حسن فدایی، علی اصغر افتخار را به عنوان مدیریت مسکن وساختمان و بهرام شیبانی را به عنوان سرپرست مدیریت املاک وحقوقی منصوب کرد.

همچنین طی حکمی جداگانه مهندس رهام سلیمانی را به عنوان معاون مدیر کل وسرپرست اداره راه وشهرسازی لارستان منصوب واز زحمات بی شائبه علی اکبر طالبی تقدیر وتشکر به عمل آمد.

و علی منصوری، سیف اله عباسی ومهندس سلمان محرابی به ترتیب به عنوان سرپرست اداره راه وشهرسازی شهرستان مهر، خنج وگراش معرفی شدند واز زحمات عبدالرضا گودیانی ، رهام سلیمانی و عبدالحمید علی پور به خاطر تلاش بی وقفه در جهت خدمات رسانی به مردم درمدت مسئولیت خودتقدیر وتشکر شد.