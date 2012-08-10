گفتمان دانشجویی طبق بیانات رهبری باید عقلانیت باشد/ تداوم جدی نقد دانشجویی

علی جمشیدی دبیر تشکیلات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشوردر گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توصیه رهبر انقلاب به دانشجویان و تشکل های دانشجویی مبنی بر پرهیز از اقدامات احساسی و تند اظهار داشت: رهبری همواره تلاش دارند تا حرکت جنبش دانشجویی به سمت آرمانگرایی سوق پیدا کند و از آفت ها دور باشد از این رو در دیدارهای سالیانه دانشجویان که در ماه مبارک رمضان برگزار می شود چشم انداز جنبش دانشجویی را ترسیم می کنند و در دیدار اخیر بر پرهیز دانشجویان از اقدامات احساسی تاکید کردند.

وی گفت: حتما پرهیز از اقدامات احساسی با بصیرت افزایی بیشتر شکل خواهد گرفت، به همین جهت باید همه تلاش کنیم تا در دهه چهارم انقلاب عقلاینت و بصیرت یی خود را افزایش دهیم و یکی از عواملی که منجر به بصیرت افزایی می شود عبور از اقدامات احساسی است.

این فعال دانشجویی درباره اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر پرهیز از اقدامات احساسی در چه مسائلی ریشه دارد؟ گفت: سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و این انتخابات از اهمیت بسیار زیادی نیز برخوردار است و به اعتقاد بنده نظر معظم له بر پرهیز از اقدامات احساسی به خاطر آن است تا مشکلاتی که در گذشته برای جنبش دانشجویی اعمال شده بود تکرار نشود، در مورد تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس رهبری نظر خود را به صورت شفاف بیان فرمودند و از این سفارتخانه بعنوان سفارت خبیث نام بردند.

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور ابراز امیدواری کرد که با سخنان و رهنمودهای رهبر انقلاب دانشجویان با عقلانیت و بصیرت بیشتری به فعالیت های خود ادامه دهند.

جمشیدی همچنین به روحیه نقد پذیری جنبش دانشجویی اشاره کرد و افزود: جنبش دانشجویی همواره سعی کرده روحیه انتقادی خود از مسئولان و قوا را حفظ کند و به نظر بنده دانشجویان در این زمینه موفق عمل کرده اند و این روحیه را باید با جدیدت ادامه دهند.

این فعال دانشجویی ادامه داد: البته در بیان این انتقادها باید ملاحظاتی داشت و مهمترین این ملاحضات آن است که سیاه نمایی نمی کنیم و به اسم انتقاد به تخریب دیگران حتی مسئولان نمی پردازیم ، همچنین اگر بنای انتقاد داریم باید از همه مسئولان ، دستگاه ها و نهاد ها انتقاد کنیم نه اینکه فقط یک قوه یا مجموعه را زیر نقد خود قرار دهیم.