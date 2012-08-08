محمد حسین استکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون درحال بررسی موسساتی هستیم که دارای مجوز هستند تا با همکاری این موسسات از ظرفیت و پتانسیل گروه ها و دانشکده های خود برای ارایه دوره‌های کوتاه مدت آموزشی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: گروههای آموزشی دانشگاه بر فعالیت موسسات در برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی نظارت خواهند داشت تا این دوره ها با بالاترین کیفیت برگزار شود و از طرفی هم گواهی دانشگاه اصفهان برای کسانی که این دوره‌ها را طی کنند، صادر می شود.

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان افزود: اینکه دانشگاه اصفهان با یک موسسه فعالیت کند باعث تضمین دوره خواهد بود و درصدی هم به دانشگاه تعلق گرفته و منجر به درآمدزایی دانشگاه خواهد شد.