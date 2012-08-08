  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

درآمدزایی دانشگاه اصفهان از طریق موسسات آموزش عالی آ‍زاد

درآمدزایی دانشگاه اصفهان از طریق موسسات آموزش عالی آ‍زاد

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان از فعال شدن مرکز آموزش های آزاد این دانشگاه خبر داد و گفت: دانشگاه از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت در موسسات آموزش عالی آزاد تحت نظارت خود درآمدزایی می کند.

محمد حسین استکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون درحال بررسی موسساتی هستیم که دارای مجوز هستند تا با همکاری این موسسات از ظرفیت و پتانسیل گروه ها و دانشکده های خود برای ارایه دوره‌های کوتاه مدت آموزشی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: گروههای آموزشی دانشگاه بر فعالیت موسسات در برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی نظارت خواهند داشت تا این دوره ها با بالاترین کیفیت برگزار شود و از طرفی هم گواهی دانشگاه اصفهان برای کسانی که این دوره‌ها را طی کنند، صادر می شود.
 
معاون آموزشی دانشگاه اصفهان افزود: اینکه دانشگاه اصفهان با یک موسسه فعالیت کند باعث تضمین دوره خواهد بود و  درصدی هم به دانشگاه تعلق گرفته و منجر به درآمدزایی دانشگاه خواهد شد. 
کد مطلب 1669000

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