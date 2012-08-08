احداث شهرک صنعتی زمینه ساز توسعه شهر گیان است

هوشنگ کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جمعیت بالای این شهر و کمبود اراضی حاصلخیز کشاورزی و درصد بالای آمار بیکاری جوانان این شهر، تنها راه توسعه و پیشرفت شهر گیان احداث شهرک صنعتی در این منطقه است.

وی افزود: ناحیه صنعتی شهر گیان در سال گذشته با حضور معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در شورای اداری شهرستان نهاوند به تصویب رسید اما تملک زمین برای احداث این شهرک هنوز صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در ابتدا ناحیه ای که برای احداث این شهرک در شهر گیان مشخص شده بود، مناسب نبود، گفت: زمین های مورد نظر از بهترین زمین های زراعی و کشاورزی شهر گیان بود که به چرخه اقتصادی شهر گیان کمک بزرگی می کند.

وی با بیان اینکه اگر بخشی از اراضی و املاک حاصلخیز و مستعد کشاورزی شهر گیان برای احداث شهرک صنعتی گیان مورد استفاده قرار گیرد کشاورزی گیان در خطر نابودی قرار میگیرد و مشکلات شهر گیان دو چندان میشود، گفت: مسئولین باید فکر تعویض زمین مشخص شده برای شهرک صنعتی باشند.

کیانی با اشاره به اینکه مقدمات کار تملک زمین برای عملیات اجرایی شهرک صنعتی گیان توسط بخشداری تا مرحله عقد قرارداد توافق نامه با کشاورزان پیش رفت ولی تا کنون بنا بر قیمت های بالای مالکین زمین هیچ کاری انجام نشده است، گفت: هنوز وضعیت زمین احداث این شهرک در شهر گیان در بلاتکلیفی است.

کیانی افزود: با اینکه برای انتخاب زمین احداث شهرک صنعتی گیان با حضور مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان از سه قطعه پیشنهادی بر روی یک قطعه توافق صورت پذیرفت ولی متأسفانه هنگام عقد قرار داد با کشاورزان، قطعه دیگری انتخاب شده است.

وی با بیان لینکه زمین های که بدون کارشناسی و به صورت یکطرفه انتخاب شده دارای آب فراوان از سراب و وجود پبج حلقه چاه عمیق هستند و از بهترین اراضی کشاورزی محسوب میشوند، گفت: از ابتدا مشخص بود که احداث شهرک صنعتی در این محل غیر ممکن است.