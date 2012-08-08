  1. بین الملل
۱۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

آمار رسمی نشان داد؛

کاهش تولید صنعتی آلمان

کاهش تولید صنعتی آلمان

آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت آلمان نشان می دهد که تولید صنعتی آلمان در ماه ژوئن به میزان 0.9 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی، آمار منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد آلمان نشان می دهد که تولید کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات در ماه ژوئن  1.6 درصد تنزل داشته است.

در اوایل هفته نیز آمار رسمی منتشر شده نشان می داد که سفارشهای صنعتی در ماه ژوئن در مقایسه با ماه پیش از آن 1.7
درصد وهمچنین میزان صادرات این کشور در ماه ژوئن نیز در مقایسه با ماه مه با کاهش  1.5 درصدی روبرو بوده است. آلمان یکی از کشورهایی است که دارای کمترین نرخ بیکاری در میان 17 عضو حوزه یورو است. 

کد مطلب 1669052

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