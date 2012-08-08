کاهش تولید صنعتی آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی، آمار منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد آلمان نشان می دهد که تولید کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات در ماه ژوئن 1.6 درصد تنزل داشته است.



در اوایل هفته نیز آمار رسمی منتشر شده نشان می داد که سفارشهای صنعتی در ماه ژوئن در مقایسه با ماه پیش از آن 1.7

درصد وهمچنین میزان صادرات این کشور در ماه ژوئن نیز در مقایسه با ماه مه با کاهش 1.5 درصدی روبرو بوده است. آلمان یکی از کشورهایی است که دارای کمترین نرخ بیکاری در میان 17 عضو حوزه یورو است.