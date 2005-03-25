يكسال با وزارت راه و ترابري و فرودگاه امام در لابه لاي خبرها(7)

20 دي 1383؛ صادق بناب وزير پيشنهادي راه و ترابري :

بهره برداري از فاز يك فرودگاه امام از برنامه هاي من است

احمد صادق بناب فرد پيشنهادي رييس جمهور براي تصدي وزارت راه و ترابري بهره برداري از فاز اول فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) را از ديگر برنامه هاي خود در صورت تصدي وزارت راه وترابري اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، احمد صادق بناب دردفاع از عملكرد و برنامه هاي فرد براي مديريت در وزارت راه و ترابري در جلسه عصر امروز مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: در صورت كسب راي اعتماد مجلس با بكارگيري آنچه در توان دارم در ماههاي پاياني دولت كه شرايط متفاوت از شرايط عادي است باعشق و علاقه وتكليف عهده دار اين مسئوليت خواهم بود.

بناب با اشاره به جايگاه حمل و نقل ، اقدامات و برنامه هايي را كه آثار آن درميان مدت قابل بررسي است به شرح فعاليت و برنامه هاي خود پرداخت و گفت:عليرغم جايگاه والاي حمل و نقل كه از اركان توسعه هركشور و جزو زير ساخت هاي توسعه تلقي مي شود، به علت محدوديت هاي متعدد، محقق نشده است .

احمد صادق بناب با اشاره به شاخص هاي حمل و نقل در ايران و برخي كشورها افزود:وزير پيشنهادي راه و ترابري اضافه كرد : تمام تلاش خود را بكار خواهم گرفت تا با توان كارشناسي همكارانم در وزارت راه و ترابري سند قطعي و واقعي را بر اساس منويات برنامه چهارم توسعه تدوين نمايم .

بناب بكارگيري عوامل نرم افزاري ، تدوين نظام جامع حمل و نقل بكارگيري فناوري نوين ونيروي انساني متخصص را از مهمترين سياست هاي راهبردي خود در وزارت راه و ترابري عنوان كرد و گفت : توجه به راه هاي روستايي از ديگر سياستهاي من در وزارت راه و ترابري است و اميدوارم با اصلاح ساختار تشكيلاتي راههاي روستايي وتوجه به نگهداري آنها تهيه و تكميل مطالعه راههاي روستايي كشور را دنبال كنم.

بناب بهره برداري از فاز اول فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) را از ديگر برنامه هاي خود در صورت تصدي وزارت راه و ترابري اعلام كرد.

وي استفاده ازكادرمتعهد و متدين و وفاداربه انقلاب اسلامي را از اصول مديريتي خود و صلاحيت هاي اخلاقي را جزو لاينفك شايسته سالاري دانست و دردفاع از عملكرد خود در مقام معاونت اقتصادي وزارت راه گفت: معاونت اقتصادي از سال 74 در وزارت راه تثبيت شده و مهمترين معاونت اين وزارتخانه است.

بناب گفت : معاون اقتصادي وزير راه ، دبير شوراي عالي ترابري نيز هست. وي تصريح كرد: در صورت كسب راي اعتماد در استفاده درست از منابع و استفاده بهينه از آنها ترديد نخواهم كرد .

20 دي 1383؛ در اين جلسه مجلس:

مجلس صادق بناب را به عنوان وزير راه و ترابري نپذيرفت

احمد صادق بناب وزير پيشنهادي رييس جمهور براي تصدي پست وزارت راه و ترابري با كسب راي موافق تنها 105 نفر از مجموعه 249 نماينده حاضر در مجلس از حضور در كابينه سيد محمد خاتمي بازماند .

به گزارش خبرگزاري"مهر"، احمد صادق بناب با كسب 105 راي موافق دربرابر 129 راي مخالف و 15 راي ممتنع نتوانست راي اعتماد مجلس را براي تصدي وزارت راه و ترابري كسب كند.

رييس جمهوري سپس محمد رحمتي را به عنوان وزير پيشنهادي راه و ترابري به مجلس معرفي كرد.

21 دي 1383؛ سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري در گفت و گو با مهر تاكيد كرد:

بازگشايي دوباره فرودگاه امام به ابلاغيه رييس جمهوري بستگي دارد

سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به آماده بودن فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)، تاكيد كرد: بازگشايي دوباره اين فرودگاه به ابلاغيه رييس جمهوري بستگي دارد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، نورالله رضايي نياركي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با بيان اين كه هم اكنون مقدمات بازگشايي دوباره فرودگاه امام خميني (ره) از هر نظر فراهم است، افزود: باتوجه به عدم راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به احمد صادق بناب وزير راه و ترابري پيشنهادي رييس جمهوري، احتمال اين كه بارديگر بازگشايي اين فرودگاه به تعويق بيفتد وجود دارد.

وي تصريح كرد: البته ممكن است، فرد جديدي كه از سوي رييس جمهوري براي وزارت راه و ترابري به مجلس معرفي مي شود، بازگشايي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) را در اولويت ويژه كاري خود قرار دهد.

رضايي نياركي در پاسخ به اين پرسش كه آيا فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در دهه مبارك فجر قطعا راه اندازي خواهد شد، بيان كرد: تاكنون از سوي رييس جمهوري و وزارت راه و ترابري ابلاغيه اي در اين باره به دست ما نرسيده است ولي درصورتي كه نظر مسئولان بازگشايي اين فرودگاه در دهه مبارك فجر باشد، قطعا در آن زمان اين اتفاق خواهد افتاد.

سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري توضيح داد: درجلساتي كه چندي پيش بين ما و مقامات ارشد وزارتخانه برگزارگرديد، بر روي تمام مسايل مربوط به فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) بحث و بررسي و در پايان تاكيد شد كه اين فرودگاه در اسرع وقت بازگشايي شود.

به گفته وي، هم اكنون فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به لحاظ فنس كشي اطراف فرودگاه، استقرار نيروهاي انتظامي، سپاه و گمرك، وضعيت برق و امكانات آب فرودگاه هيچ گونه مشكلي ندارد.

3 بهمن 1383؛ به منظور راه اندازي فرودگاه امام:

نقشه فرودگاه امام آماده شد

درحالي كه بنابرآخرين خبرها بازگشايي دوباره فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در ارديبهشت ماه قطعي شده است ،سازمان هواپيمايي كشوري از آماده شدن نقشه اين فرودگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، اين نقشه كه توسط موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب طراحي شده ، محله به محله تهران در آن مشخص بوده و مسافران مي توانند راحت ترين راه منتهي به فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) را انتخاب كنند.

بنابراين گزارش، هر شخصي كه نقشه فوق را كه به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه شده است، نياز دارد مي تواند با تماس با روابط عمومي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) و يا سازمان هواپيمايي كشوري آنرا بدست آورد.

اين نقشه طوري طراحي شده است كه تلفن تمامي سفارت خانه ها، هتل ها، شركت هاي هواپيمايي بين المللي، موزه ها و رستوران هاي سطح شهر تهران در آن مشخص شده و مسافران براحتي مي توانند به هر جايي كه مي خواهند بروند.

10 بهمن 1383؛ وزير راه پيشنهادي رييس جمهوري در گفتگو با "مهر":

سرنوشت بازگشايي فرودگاه امام از قرارداد تاو جدا شد

محمد رحمتي وزير راه و ترابري پيشنهادي رييس جمهوري كه فردا يكشنبه براي گرفتن راي اعتماد از مجلس براي تصدي پست اين وزارتخانه به صحن علني مي رود، در يك گفتگوي دوساعته با خبرگزاري"مهر" نظراتش را درباره دليل ترك كردن وزارت راه در دوران احمد خرم، قرارداد تاو و زمان قطعي بازگشايي دوباره فرودگاه امام، طرح آزاد راه تهران-شمال، رفع نقاط حادثه خيز در كشور، خصوصي سازي در اين وزارتخانه، خريد هواپيما، برگزاري نمايشگاه صنايع هوايي در كيش و... اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رحمتي در ابتدا درباره بازگشايي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) گفت:" درحال حاضر تمامي هماهنگي ها با تمامي ارگان هاي مختلف از جمله بخش هوايي، گمرك، سپاه و نيروي انتظامي براي بهره برداري اين فرودگاه انجام شده و قطعا تا فروردين ماه سال آينده و در يك روز مبارك به بهره برداري مي رسد."

وي خبرداد:"همچنين دولت پذيرفته يك اعتبار 250 ميليارد ريالي را به سازمان هواپيمايي كشوري تخصيص دهد تا تجهيزاتي كه شركت تركيه اي "تاو" قرار بود در فرودگاه امام خميني(ره) مستقركند، خود سازمان اين كار را انجام دهد."

وزير راه و ترابري پيشنهادي رييس جمهوري همچنين از اختلافات وزارت راه و ترابري با بازرگاني درباره تعرفه نشست و برخاست هواپيماها-ميزان اين تعرفه ها در فرودگاه فوق با مهرآباد مقداري متفاوت است- خبر داد و افزود:" هم اكنون با تشكيل جلساتي درحال هماهنگي با اين وزارتخانه براي رفع اين اختلافات هستيم."

وي با تاكيد بر اين كه هم اكنون سرنوشت بهره برداري از فاز اول فرودگاه امام خميني(ره) از قرارداد شركت تركيه اي "تاو" جدا شده است، اذعان كرد:"تنها درصورتي كه مجلس شوراي اسلامي بپذيرد كه اين شركت خارجي در اين فرودگاه سرمايه گذاري كند، ما فاز دوم را به آنها واگذار مي كنيم، درغير اين صورت چنين اقدامي را انجام نخواهيم داد."

رحمتي با اعلام اين كه نبايد در بهره برداري از فرودگاه امام خميني(ره) عجله كرد، گفت:" واقعا فرودگاه با استانداردهاي جهاني ساخته شده و نبايد در بهره برداري از آن به خاطر يك ماه زودتر يا ديرترعجله كرد."



وزير راه و ترابري پيشنهادي رييس جمهوري بيان كرد: "قطعا در ماه جاري-بهمن ماه- فرودگاه به بهره برداري نمي رسد."

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شركت تركيه اي"تاو" بايد در فرودگاه امام خميني(ره) حضور داشته باشد يا نه، به برنامه كاري خود كه براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نوشته است، اشاره كرد و توضيح داد:" دراين نامه من تاكيد كرده ام، تا وقتي كه نيروي داخلي توانايي انجام طرح ها در داخل كشور را دارد، نبايد كار را به خارجي ها واگذار كرد. برهمين اساس، هم اكنون در بهره برداري از فرودگاه هاي كشور هيچ مشكلي نداريم و مقدار سرمايه گذاري شركت تركيه اي"تاو"هم در مقابل هزينه احداث فرودگاه امام آنچنان ناچيز است كه به نظر مي آيد كار جالبي نيست كه ما بهره برداري را به آنها واگذار كنيم."

وزير راه و ترابري پيشنهادي رييس جمهوري همچنين درباره خريد هواپيما براي ناوگان هوايي كشور نيز اظهار كرد:" مشكلي براي خريد هواپيما نداريم، زيرا دنيا آنقدر بزرگ است كه آمريكايي ها نمي توانند تمامي درها را براي خريد هواپيما به روي ما ببندند.شايد اين اقدام كاري سخت و دشوار باشد اما ما هواپيماي خوب مي خريم و مشكلي هم نخواهيم داشت."

وي در پاسخ به اين پرسش كه در آينده چه نوع هواپيماهايي خريداري خواهيم كرد، تاكيد كرد:" هواپيما را شركت هاي هواپيمايي خريداري مي كنند و دفتر وزير در اين باره دخالتي نخواهد داشت ،اما قيمت خريد هواپيما بايد با ارزش اقتصادي آن متناسب باشد و اين شركت ها درباره اقدام خود بايد پاسخگو باشند."

10 بهمن 1383؛ سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري در گفت و گو با "مهر":

پيشنهاد سرمايه گذاري يك كنسرسيوم داخلي در فرودگاه امام درحال بررسي است

سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري از بررسي پيشنهاد يك كنسرسيوم متشكل از شش شركت خصوصي داخلي براي سرمايه گذاري در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، نورالله رضايي نياركي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" افزود: اين كنسرسيوم آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در فرودگاه امام خميني (ره) به سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرده است.



وي تصريح كرد: هم اكنون منتظريم تا كنسرسيوم متشكل از شش شركت خصوصي داخلي پشتوانه و ابعاد سرمايه گذاري خود در اين فرودگاه را مشخص كند و پس از آن در اين باره تصميم گيري كنيم.



سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري با اعلام اين كه هنوز اسامي هيچ كدام از اين شركت ها اعلام نشده است، گفت: اين پيشنهاد هيچ ارتباطي با سرمايه گذاري شركت تركيه اي تاو در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) ندارد.



وي بيان كرد: البته حضور شركت تركيه اي تاو براي سرمايه گذاري در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) بستگي به نظر نهايي مجلس شوراي اسلامي در اين باره دارد.



به گزارش مهر، پيش از اين خبري انتشار يافته كه طي آن اعلام شده بود كه با حضور يك كنسرسيوم متشكل از شش شركت خصوصي داخلي براي سرمايه گذاري در فرودگاه امام خميني(ره)، شركت تركيه اي تاو بايد از اين فرودگاه خداحافظي كند.

14 بهمن 1383؛ رحمتي به هنگام گرفتن راي اعتماد مجلس وعده داد:

افتتاح فرودگاه امام، ارديبهشت 84



محمد رحمتي وزير پيشنهادي رييس جمهور براي تصدي وزارت راه و ترابري در جلسه علني امروز مجلس گفت: فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) ارديبهشت ماه سال 84 بطور رسمي افتتاح مي شود.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رحمتي در آغاز سخنان خود با اشاره به لزوم حمايت مجلس از برنامه هاي وزارت راه گفت: در صورت حمايت مجلس از برنامه هاي اين وزارتخانه مي توان انتظار حمل و نقلي ارزان ، راحت ، سريع و ايمن داشت.

رحمتي تقويت شبكه راههاي روستايي ، توجه به نگهداري آزاد راهها را مهمترين برنامه خود در ماههاي آينده وزارت راه عنوان كرد و گفت: بيش از يكصد هزار كيلومتر راه روستايي نياز حمل و نقل روستايي كشور است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: البته تقويت شبكه راه روستايي به معناي ناديده بزرگراهها و راههاي اصلي بين شهري نيست و براي جذب سرمايه غير دولتي در اين زمينه بايد برنامه ريزي شود.

رحمتي همچنين تدوين آيين نامه هاي اجرايي برنامه چهارم و بكارگيري كارشناسان پيمانكاران و مشاوران داخلي در اجراي طرح هاي وزارت راه را از مهمترين برنامه هاي خود در صورت تصدي وزارت راه و ترابري عنوان كرد وگفت: اميدوارم با تصويب لايحه دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي دولت بتواند در اين زمينه سامدهي لازم را انجام دهد.

وي همچنين بر توسعه شبكه حمل و نقل هوايي و استفاده از هواپيماهاي جديد در شبكه حمل و نقل هوايي كشور تاكيد كرد.

14 بهمن 1383؛ در اين جلسه مجلس و با راي نمايندگان؛

محمد رحمتي وزير راه شد

در اين جلسه علني نمايندگان مجلس به محمد رحمتي براي تصدي وزارت راه و ترابري راي اعتماد دادند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در جلسه علني پس از دفاع رييس جمهور و سخنان موافقان و مخالفان، راي گيري با ورقه به عمل آمد و محمد رحمتي توانست از مجموع 210 راي ماخوذه، 170 راي موافق نمايندگان را كسب و به عنوان وزير راه و ترابري انتخاب شود.

همچنين بر اساس اين راي گيري، 11 راي ممتنع و 29 نفر مخالف وزارت رحمتي بودند.

16 بهمن 1383؛ "مهر" گزارش مي دهد:

قرارداد 200 صفه هاي شركت تركيه اي"تاو" گم شد

قرارداد 200 صفحه اي شركت تركيه اي "تاو" با وزارت راه و ترابري براي سرمايه گذاري در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) گم شد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حسن حاجعلي فرد سرپرست سابق سازمان هواپيمايي كشوردرمردادماه سال جاري با اعلام اين كه شركت تركيه اي "تاو" با وزارت راه و ترابري براي سرمايه گذاري در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) يك قرارداد 200 صفحه اي دارد، اعلام كرد: در قرارداد 200 صفحه اي تاو دخالت اين شركت درامورامنيتي و حفاظتي، مسائل مربوط به هوانوردي و نشست و برخواست هواپيماها مستثني شده و در اين BOT اصلا بحث واگذاري امور حاكميتي مطرح نبوده است.



در همين حال سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اظهار بي اطلاعي از قرارداد 200 صفحه اي شركت تركيه اي"تاو" با وزارت راه و ترابري گفت: در سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص شركت تركيه اي "تاو" تنها يك تفاهم نامه سه صفحه اي به امضاي سرپرست سابق اين سازمان موجود است.



نورالله رضايي نياركي تصريح كرد: در هيچ كجاي اين تفاهم نامه نيزذكر نشده كه در صورت لغو آن ايران بايد به ترك ها غرامت پرداخت كند.

به گزارش"مهر"، هم اكنون قرارداد 200 صفحه اي شركت تركيه اي "تاو" با وزارت راه و ترابري براي سرمايه گذاري در فرودگاه امام خميني(ره) موجود نبوده و به عبارت ديگر گم شده است.

اين گزارش مي افزايد: اين كه هم اكنون قرارداد 200 صفحه اي كه سرپرست سابق سازمان هواپيمايي كشوري در مردادماه سال جاري به آن اشاره كرده بود، در كجاست، مشخص نيست و شايد مديران سابق وزارتخانه آنرا نيز با خود برده اند.

بنابراين گزارش"مهر"، اين كه اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بخواهند براي قرارداد شركت تركيه اي "تاو" نيز نظير قرارداد"تركسل" ( اپراتوردوم تلفن همراه) كميته تخصصي تشكيل دهند و درباره جزييات قرارداد بحث و بررسي كند، آنرا بايد از كدام دستگاه تحويل بگيرند، از اين رو، تشكيل كميته فوق از سوي مجلس نيز براي قرارداد تاو با ابهام روبرو شده است.

24 بهمن 1383؛ وزير راه و ترابري در گفت و گو با "مهر" :

جزييات تازه از پيشنهاد كنسرسيوم متشكل از شش شركت خصوصي داخلي براي سرمايه گذاري در فرودگاه امام

مهندس محمد رحمتي به خبرنگار"مهر" گفت: هم اكنون دولت و وزارت راه و ترابري در حال پيگيري قرارداد شركت تركيه اي"تاو" براي سرمايه گذاري در فرودگاه امام خميني(ره) بوده و منتظر تصميم مجلس مبني بر حضور يا عدم حضور اين شركت در ايران هستند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، وزير راه و ترابري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" افزود: در صورت مخالفت مجلس با اين قرارداد، قطعا پيشنهاد كنسريوم متشكل از شش شركت خصوصي داخلي براي سرمايه گذاري در اين فرودگاه در اولويت كاري است.

مهندس محمد رحمتي تصريح كرد: هم اكنون معاونت اقتصاد و حمل و نقل وزارت راه و ترابري در حال بررسي اين پيشنهاد بوده و با نمايندگان اين شركت ها در حال مذاكره است.

بنابرگزارش"مهر"، شش شركت سرمايه گذاري " سامان گستر نوين، هوانوردي و فرودگاهي هورپاد، بين المللي ساختمان استراتوس، مهندين مشاور آتك، مهندين مشاور چگالش، مهندسين مشاور ايمن راه در قالب يك كنسر سيوم داخلي براي سرمايه گذاري در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) اعلام آمادگي كرده اند.

وزير راه و ترابري در پاسخ به اين پرسش كه در اين شرايط وضعيت شركت تركيه اي"تاو" براي سرمايه گذاري در فرودگاه امام خميني(ره) چه خواهد شد، تاكيد كرد: در حال حاضر منتظر تصميم مجلس و دولت درباره روشن شدن وضعيت سرمايه گذاري اين شركت تركيه اي هستيم و اين موضوع را بررسي مي كنيم.

رحمتي اذعان كرد: درصورت مخالفت مجلس با حضور شركت تركيه اي "تاو" در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)، شرايط به طور كلي تغيير خواهد كرد.

گزارش خبرنگار"مهر" حاكيست، بازگشايي فاز اول فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) بدون حضور شركت تركيه اي "تاو" در ارديبهشت ماه سال آينده قطعي شده است.

در همين حال نورالله رضايي نياركي سرپرست سازمان هواپيمايي كشور نيز در خصوص پيشنهاد سرمايه گذاري يك كنسرسيوم متشكل ازشش شركت خصوصي داخلي در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) توضيح بيشتري داد و گفت: اين پيشنهاد براي سرمايه گذاري در ترمينال فاز دوم فرودگاه بوده و ميزان آن نيز در حدود 200 ميليون دلار است.



نياركي تصريح كرد: در شرايطي اين پيشنهاد مورد قبول واقع خواهد شد كه نظر سازمان هواپيمايي كشوري از لحاظ كارهاي عملياتي كه اين شركت ها انجام خواهند داد، برابر استاندارهاي سازمان بين المللي هوانوردي( ايكائو ) باشد.

به گزارش"مهر"، پس از مخالف مجلس با قرارداد شركت تركيه اي "تاو" براي سرمايه گذاري در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)، پيشنهاد شش شركت خصوص داخلي در قالب يك كنسرسيوم به وزارت راه و ترابري داده شده و برخي نمايندگان مجلس نيز از اين اقدام استقبال كرده اند.

حسن زماني نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" گفت: قطعا پيشنهاد سرمايه گذاري كنسرسيومي متشكل از شش شركت خصوصي داخلي در فرودگاه امام خميني(ره) در اين كميسيون مطرح و بررسي خواهد شد.

وي تصريح كرد: سرمايه گذاري شركت هاي ايراني نسبت به شركت تركيه اي" تاو" در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) ارجحيت خاصي دارد.



وي اضافه كرد: قطعا درصورتي كه پيشنهاد كنسرسيوم متشكل از شش شركت خصوصي به طور رسمي اعلام شود، مجلس نيز از آن استقبال خواهد كرد.



نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در عين حال تصريح كرد: قطعا اين پيشنهاد با حضور محمد رحمتي وزير راه و ترابري در كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به طور جدي مطرح و بررسي خواهد شد.

29 بهمن 1383؛ در جلسه هيات دولت اعلام شد:

وزير راه نماينده ويژه رييس جمهوري براي بهره برداري از فرودگاه امام شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين جلسه هيات دولت به رياست سيد محمد خاتمى رييس جمهورى، سيد محمد رحمتي، وزير راه و ترابرى به عنوان نماينده ويژه رييس جمهورى براى سرعت بخشيدن به اقدامات مربوط به بهره بردارى از فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) تعيين شد.

11 اسفند 1383؛ سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري در گفت و گو با "مهر" :

هندلينگ فرودگاه امام به هما و يك كنسرسيوم از شركت هاي داخلي واگذار شد



سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري خبر داد: هندلينگ(خدماتي فرودگاهي) فاز اول فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به شركت هواپيمايي هما و يك كنسرسيوم متشكل از چهار شركت هواپيمايي داخلي واگذار شد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، نورالله رضايي نياركي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با بيان اين كه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما) از قبل مجوز انجام هندلينگ(خدمات فرودگاهي) در فرودگاه هاي كشور دارد، گفت: سازمان هواپيمايي كشوري به كنسرسيوم متشكل از چهار شركت هواپيمايي آسمان، ماهان، كاسپين و كيش اير نيز مجوز خدمات فرودگاهي را اعطا كرد.

وي اظهار كرد: با واگذاري هندلينگ فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما) و كنسرسيوم متشكل از چهار شركت هواپيمايي داخلي، در زمان بهره برداري از فاز اول اين فرودگاه شاهد رقابت سازنده نيز بين اين دو شركت خواهيم بود.

به گزارش خبرنگار"مهر"، پيشتر قرار بود، هندلينگ فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به شركت تركيه اي تاو واگذار شود كه مجلس شوراي اسلامي با اين كار مخالفت كرد.

11 اسفند 1383؛ وزير راه و ترابري در جمع خبرنگاران اعلام كرد:

فرودگاه امام با حضور نيروها و شركت هاي داخلي به بهره برداري مي رسد

محمد رحمتي، وزير راه و ترابري به همراه چهار تن از معاونان خود بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران به تشريح برنامه هاي اين وزارتخانه در بخش هاي هوايي، ريلي، جاده اي و دريايي پرداخت.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، خبرنگاري از وزير راه و ترابري پرسيد كه بالاخره سرنوشت شركت تركيه اي تاو براي سرمايه گذاري در فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) كه بيش از يك سال از بلاتكليفي وضعيت اين شركت در ايران مي گذرد، چه خواهد شد كه وي پاسخ داد: وزارت راه و ترابري به توافقاتي كه با اين شركت داشته، عمل خواهد كرد.

رحمتي از بررسي لايحه اي در هيات دولت خبر داد كه طي آن، دولت نظر خود را در اين باره به مجلس اعلام خواهد كرد.

وزير راه و ترابري زمان قطعي بازگشايي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) را اوايل ارديبهشت ماه سال آينده- اول تا 10 ارديبهشت ماه- اعلام كرد و گفت: طبق توافقات قبلي وزارت راه و ترابري با شركت تركيه اي "تاو"، قرار بود كه كارهاي هندلينگ( خدمات فرودگاهي)، كارگو و كترينگ فرودگاه امام به اين شركت واگذار شود كه مجلس با آن مخالف كرد ؛ بدين ترتيب هم اكنون بايد منتظر تصميم نهايي نمايندگان مجلس در اين باره باشيم.

وي بيان كرد: فاز اول فرودگاه بين الملي امام خميني(ره) با حضور نيروها و شركت هاي داخلي به بهره برداري خواهد رسيد.

خبرنگار"مهر" از وزير راه و ترابري پرسيد كه در شرايط فعلي كه برخي از اعضاي هيات دولت، مديران سابق و برخي دستگاهي نظامي با راه اندازي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در ارديبشهت ماه سال آينده مخالف هستند، تشكيل يك شوراي ويژه براي راه اندازي اين فرودگاه به رياست وزير راه و ترابري ضروري به نظر مي رسد، رحمتي پاسخ داد: مطمئن باشيد كه اين فرودگاه با مديريت ويژه فعلي در بخش هوايي كشور راه اندازي مي شود و مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور نيز به طور جدي اين موضوع را پيگيري مي كند.

وي توضيح داد: هر كسي كه مي گويد فرودگاه امام در ارديبهشت ماه سال آينده بازگشايي نمي شود، كاملا در اشتباه بوده و محكوم به شكست است.

وي گفت: سرپرست فعلي سازمان هواپيمايي كشور در حدود 30 فرودگاه را در كشور به بهره برداري رسانده و در اين امور نيز موفق به بهره برداري خواهد شد.

رحمتي احتمال كنار رفتن شركت تركيه اي "تاو" براي سرمايه گذاري در فرودگاه امام را به دليل لابي برخي پيمانكاران داخلي با برخي دستگاه ها رد كرد.

ادامه دارد...