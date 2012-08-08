انفاق برای افراد جامعه هم دلی و همبستگی به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی گفت: انفاق، برای برای افراد جامعه، هم دلی و همبستگی اجتماعی، برکت اقتصادی و آرامش درونی را همراه دارد.

وی تأکید کرد: دایره انفاق در آموزه های دینی و قرآنی بسیار وسیع است.

عنابستانی افزود: گسترش همکاری برای آزاد سازی زندانیان، رضایت خداوند و پاداش روز جزا را به همراه دارد.

وی تصریح کرد: جشن گلریزان به عنوان یک سنت حسنه و عبادت اجتماعی بوده که مشارکت بیشتر خیران در این کار خداپسندانه ضروری است.



اختصاص سهمیه دفترچه دانش آموزی چهارمحال و بختیاری



معاون داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از اختصاص سهمیه دفترچه دانش آموزی استان خبرداد.



علیرضا جیلان گفت:‌ به منظور جذب این سهمیه نمایندگان اتحادیه صنف لوازم التحریر جهت خرید معرفی می شوند.



جیلان افزود: در صورتی که نمایندگان اتحادیه صنف لوازم التحریر موفق به جذب این سهمیه نشوند، مباشرین بخش خصوصی با داشتن معرفی نامه از سازمان صنعت، معدن و تجارت برای جذب این سهمیه اقدام کنند.



وی گفت: سال گذشته یک میلیون جلد دفترچه دانش آموزی به فراخور نیاز مصرف کنندگان در استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.

اعطای گواهی مدیریت کیفیت کشور آلمان به تعاونی های فرش دستباف روستایی انعام بروجن

گواهی مدیریت کیفیت کشور آلمان به تعاونی های فرش دستباف روستایی انعام بروجن و مدیریت شرکت سهامی فرش ایران در استان اعطا شد.



شرکت تعاونی های فرش دستباف انعام بروجن و مدیریت شرکت سهامی فرش ایران در استان گواهی مدیریت کیفیت کشور آلمان را کسب کرد.



رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این شرکت ها گواهی مدیریت کیفیت مبنی بر استاندارد ایزو 9001 تا 2008 را از شرکت توف نورد آلمان کسب کردند.



علیرضا شیخی افزود: فرش دستباف روستایی انعام بروجن هم اکنون سه هزار نفر عضو و هزار بافنده فعال دارد که سالانه دو هزار متر مربع فرش تولید می کنند.



شیخی گفت:‌شرکت سهامی فرش ایران شعبه شهرکردهم با داشتن 300 بافنده سالیانه هزار و دویست متر مربع فرش روانه بازار مصرف می کند.

فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی توسط خانواده ها ضرورت دارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با تاکید بر تلاش بیشتر برای رشد و توسعه اقتصادی استان، گفت:‌ خانواده ها با نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه کالای ایران در وجود کودکان خود نقش موثری در آینده اقتصادی و اعتلای ایران اسلامی دارند.

وی ادامه داد: کودکان آیندسازان کشور هستند و آموزش توسط خانواده نقش به سزایی در آینده آنها دارد.



رحمان کرمی با تاکید بر بهره گیری هر چه بیشتر از فیوضات ماه مبارک رمضان، گفت: در ماه بندگی خدا وند باید تلاش کنیم با تهذیب و اخلاق نیکو خود سازی و از مشکلات گذر کنیم.



وی بر فراگیری علوم قرآنی ، تعمیق و تدبر در قرآن دراین ماه مبارک، تاکید کرد و گفت:ماه رمضان ماه عفو و بخشش و غفران الهی است.

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه زنان کارآفرین روستایی در چهارمحال و بختیاری

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری از برگزاری یک دوره شش ماهه آموزشی ویژه زنان روستایی در بروجن خبر داد.

پیام قاسمی گفت: کارگاه های آموزشی زنان روستایی کارآفرین در روستای آورگان واقع در شهرستان بروجن با هدف تشکیل خوشه های کارآفرینی بر اساس ایده های پیشنهادی خودشان با تعداد 20 شرکت کننده آغاز به کار کرده اند.

وی افزود: طول این دوره ی آموزشی ش ماه است که در این مدت زنان کارآفرین از آموزش های عمومی و تخصصی بهره مند می شوند.

قاسمی با بیان اینکه پس از اتمام دوره آموزشی و خوشه بندی شدن زنان کارآفرین با توجه به ایده های خودشان میتوانند شرکت هایی به ثبت برسانند، افزود: این افراد میتوانند در ایجاد اشتغال مخصوصا مشاغل خانگی با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده که همان وام های مشاغل خانگی است استفاده کنند.

توجه به کتابخانه های عمومی از وظایف مهم شهرداریها است



شهردار شهرکرد در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری گفت: توجه به کتابخانه های عمومی پاسخگویی به اولی ترین حقوق شهروندان از وظایف مهم شهرداری ها است.

نورالله غلامیان گفت: کتابخانه های عمومی نقش بسیار مهمی در توسعه فرهنگی دارند و جذب شهروندان به خصوص جوانان به کتابخانه های عمومی دارند و در نتیجه نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی به نفع جامعه است .

وی پرداختن به مقوله کتاب و کتابخوانی عمومی را ضرورت هویتی عنوان کرد و گفت: زندگی متلاطم و پرهیاهوی شهری باید با آرامش کتابخوانی قرین شود و با فراهم نمودن تجهیزات و امکانات در خور نیاز مراجعان، زمینه استفاده راحت تر را برای علاقمندان به کتاب فراهم نماییم.



غلامیان اظهار داشت : شهرداری شهرکرد طبق روال گذشته ، با کتابخانه های عمومی همکاری خواهد داشت و همواره به عنوان یک نهاد مدنی گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین شهروندان را از سیاست های لازم راهبردی و فرهنگی می داند.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: این اداره کل آمادگی دارد جهت تعامل بیشتر بین سازمانی، پرسنل شهرداری را به صورت رایگان عضو کتابخانه های عمومی نماید تا به سهولت از خدمات نرم افزار پیام کتابخانه ها، نمایه نشریات، طرح کتاب من و مسابقات کتابخوانی استفاده کنند.



جوایز و تسهیلات ویژه دانشگاه شهرکرد برای رتبه های برتر کنکور اعلام شد

معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد جوایز و تسهیلات ویژه این دانشگاه برای دارندگان رتبه های برتر کنکور به شرط پذیرش در دانشگاه شهرکرد را اعلام کرد.

مدیریت استعدادهای درخشان این دانشگاه برای دارندگان رتبه های زیر دو هزار آزمون سراسری دوره کارشناسی و دکتری حرفه ای سال 91 به شرط پذیرش در دانشگاه شهرکرد جوایز و تسهیلات ویژه ای در نظر گرفت است.

غلامرضا عرب معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد گفت: به آن دسته از دارندگان رتبه های دورقمی آزمون سراسری سال 91 که در دانشگاه شهرکرد پذیرفته شوند یک دستگاه رایانه شخصی و برای 4 سال ماهانه 1 میلیون و500 هزار ریال کمک هزینه تحصیلی از سوی مدیریت استعدادهای درخشان این دانشگاه اعطا خواهد شد.

وی بیان داشت: برای پذیرفته شدگان در این دانشگاه با رتبه های سه رقمی زیر 500 نیز علاوه بر یک دستگاه رایانه شخصی، کمک هزینه تحصیلی ماهانه یک میلیون ریال برای سه سال و برای پذیرفته شدگان با رتبه های 500 تا یکهزار نیز برای سه سال کمک هزینه تحصیلی ماهانه 750 هزار ریال و برای رتبه های یک هزار تا دو هزار نیز برای دو سال کمک هزینه تحصیلی ماهانه 500 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته وحائزین رتبه های برتر آزمون سراسری سال 91 تا 23 مرداد برای انتخاب رشته و بهره مندی از تسهیلات دانشگاه شهرکرد فرصت دارند.