آغاز عملیات زمینی ارتش پس از پاکسازی "صلاح الدین"/دستگیری دهها تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه از سیطره کامل ارتش بر منطقه صلاح الدین حلب خبر داده است.
صلاح الدین منطقه امن اعلام شد / متلاشی شدن سازمان گروههای تروریستی تحت ضربات ارتش
منابع رسمی سوریه از سیطره کامل واحدهای ارتش سوریه بر محله صلاح الدین حلب خبر دادند، بر این اساس، نیروهای مسلح سوریه در یک عملیات تاکتیکی، پس از کشتن شمار زیادی از تروریستها، این محله را به طور کامل پاکسازی کردند.
در این عملیات، دهها تروریست مسلح دستگیر شدند که البته برخی دیگر بعد از به زمین گذاشتن سلاح، خود را تسلیم کردند.
منابع رسمی سوری همچنین به ضبط مقادیری از انواع سلاحها که تروریستها در حمله به مردم و عملیات تخریب و قتل استفاده می کردند، اشاره کردند.
به گفته این منابع، نیروهای مسلح به تعقیب بازمانده های تروریستها در منطقه صلاح الدین ادامه می دهند، در محله باب النیرب حلب، سه دستگاه خودروی مجهز به تیربار تروریستها منهدم شد.
در میان افراد مسلح دستگیر شده، چندین مزدور غیر سوری به چشم می خورند.
بر اساس این گزارش، شمار زیادی از تروریستها، سلاحهای خود را بر زمین گذاشته و تسلیم شدند.
آغاز عملیات زمینی ارتش سوریه برای بیرون راندن افراد مسلح از حلب
یک منبع امنیتی سوری در گفتگو با المنار لبنان گفته بود ارتش سوریه، حمله زمینی را برای بیرون راندن افراد مسلح از حلب آغاز کرده است، جایی که درگیریهای شدیدی در برخی مناطق آن ادامه دارد.
کشته و زخمی شدن شمار زیادی از افراد مسلح در منطقه دوار اغیور حلب
خبر دیگر اینکه نیروهای مسلح سوریه در عملیاتی پیچیده علیه گروههای مسلح که مرتکب جنایت علیه مردم در منطقه دواراغیور و خیابان السجن در حلب می شدند، شمار زیادی از آنها را به قتل رساندند.
ادعای جالب گروههای مسلح : از صلاح الدین عقب نشینی تاکتیکی داشته ایم
شبه نظامیان مسلح مورد حمایت رژیمهای عربی، صهیونیستی، غربی و ترکی درتوجیه شکست سنگین خود در برابر ارتش سوریه ادعا کرده اند به طور تاکتیکی از صلاح الدین عقب نشینی کرده اند.
مالک الکردی از سرکردگان گروههای مسلح به قدرت ارتش سوریه اعتراف کرده است.
