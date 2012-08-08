آغاز عملیات زمینی ارتش پس از پاکسازی "صلاح الدین"/دستگیری دهها تروریست

در این عملیات، دهها تروریست مسلح دستگیر شدند که البته برخی دیگر بعد از به زمین گذاشتن سلاح، خود را تسلیم کردند.



منابع رسمی سوری همچنین به ضبط مقادیری از انواع سلاحها که تروریستها در حمله به مردم و عملیات تخریب و قتل استفاده می کردند، اشاره کردند.





در میان افراد مسلح دستگیر شده، چندین مزدور غیر سوری به چشم می خورند.



بر اساس این گزارش، شمار زیادی از تروریستها، سلاحهای خود را بر زمین گذاشته و تسلیم شدند.



آغاز عملیات زمینی ارتش سوریه برای بیرون راندن افراد مسلح از حلب



یک منبع امنیتی سوری در گفتگو با المنار لبنان گفته بود ارتش سوریه، حمله زمینی را برای بیرون راندن افراد مسلح از حلب آغاز کرده است، جایی که درگیریهای شدیدی در برخی مناطق آن ادامه دارد.

به گفته این منابع، نیروهای مسلح به تعقیب بازمانده های تروریستها در منطقه صلاح الدین ادامه می دهند، در محله باب النیرب حلب، سه دستگاه خودروی مجهز به تیربار تروریستها منهدم شد.

منابع رسمی سوریه از سیطره کامل واحدهای ارتش سوریه بر محله صلاح الدین حلب خبر دادند، بر این اساس، نیروهای مسلح سوریه در یک عملیات تاکتیکی، پس از کشتن شمار زیادی از تروریستها، این محله را به طور کامل پاکسازی کردند.