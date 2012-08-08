اهدای 22 کمک جهیزیه به نوعروسان ازنا/ توزیع 3500 پرس غذای گرم در نورآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام هداوند در این رابطه اظهار داشت: در سه ماهه اول سالجاری، تعداد 22 جهیزیه نوعروس و همچنین 58 کمک هزینه داماد به فرزندان خانواده های تحت حمایت کمیته امداد شهرستان اهدا شده است.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ازنا در این راستا بالغ بر 333 میلیون ریال هزینه کرده است.

جمع آوری 470 میلیون ریال کمکهای مردمی در شهرستان چگنی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چگنی از جمع آوری بیش از 470 میلیون ریال کمکهای مردمی در این شهرستان خبر داد.

محمد کردعلیوند در این رابطه گفت: طی 3 ماهه اول سال 91 بیش از 470 میلیون ریال کمکهای مردمی تحت عنوان صدقات و زکات در این شهرستان جمع آوری شده است.

وی افزود: کشاورزان پر تلاش این شهرستان امسال بیش از 7 تن گندم زکات را در فصل برداشت به این نهاد پرداخت کرده اند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چگنی یادآور شد: ترویج فرهنگ زکات می تواند دنیایی از تفاهم و نوعدوستی را به دنبال داشته باشد و این امر کمک به فقرزدایی در جامعه است.

کمک به ایتام و نیازمندان موجب برکت در ابعاد مختلف زندگی می شود

غلامرضا متقی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان گفت: از عوامل اثرگذار و کلیدی در ایجاد برکت در تمامی ابعاد زندگی بحث بخشش و انفاق است و با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم توجه به ایتام و نیازمندان جامعه به مراتب باعث برکت، آرامش و امنیت شده و همچنین برکت مالی در زندگی انسان نمود پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: در ماه مبارک رمضان کمیته امداد بستر را برای مشارکت عموم در طرح اکرام ایتام و کمک به نیازمندان فراهم کرده است و هر فرد می تواند یک یا چند یتیم را تحت تکفل خود قرار دهد و این یکی از موارد بسیار نیکو و پسندیده است.

متقی همچنین از دیگر عوامل ایجاد برکت در زندگی در ماه مبارک رمضان را پرداخت زکات فطره دانست و افزود: پرداخت زکات موجب برکت در عمر انسان و همچنین سلامتی بدن می شود و سلامتی یکی از بالاترین نعمتهای پروردگار است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان مشارکت در امور خیر از جمله انفاق، احسان، اطعام و ایثار را از جمله فضائل ماه مبارک رمضان و از عوامل ایجاد برکت در زندگی انسان برشمرد.

توزیع 3500 پرس غذای گرم بین مددجویان کمیته امداد نورآباد

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نورآباد از توزیع 3500 پرس غذای گرم در ماه مبارک رمضان بین خانواده های تحت پوشش این نهاد در ماه مبارک رمضان خبر داد.

داریوش نعمتی گفت: به مناسبت هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام 3500 پرس غذای گرم بین مددجویان تحت حمایت امداد شهرستان توزیع شده است که کمیته امداد شهرستان در این راستا مبلغ 70 میلیون ریال هزینه کرده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نورآباد در پایان سخنان خود از برگزاری ضیافت افطاری با حضور 1000 نفر از مددجویان این شهرستان با همکاری خیرین و نیکوکاران در روزهای ماه مبارک رمضان خبر داد.

اعزام 90 نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد دورود به اردوهای فرهنگی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دورود گفت:90 نفر از دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در شهرستان دورود به اردوهای فرهنگی تربیتی هفت و 10 روزه اعزام شدند.

اسداله اسدی گفت: این افراد در قالب اردوی دانش آموزی با هدف ارتقاء وضعیت فرهنگی و گذراندن اوقات فراغت در بستری سالم و با هدف نشاط بخشی به آنان به شهرستانهای خرم آباد، دزفول، همدان و مشهد مقدس اعزام شدند.

وی افزود: این اردوها در زمانهای 7 روزه و 10 روزه برگزار شده و همه هزینه ها اعم از پوشاک، تغذیه و سایر هزینه ها توسط کمیته امداد این شهرستان تامین شده است.

اطعام 400 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد الشتر

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان الشتر از برگزاری ضیافت افطاری با حضور خانواده های تحت حمایت امداد این شهرستان خبر داد.

به گفته امیری در ماه مبارک رمضان مراسم افطاری با حضور 400 نفر از خانواده های تحت حمایت شهرستان برگزار شد.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان الشتر برای برگزاری این ضیافت بالغ بر 25 میلیون ریال هزینه کرده است.