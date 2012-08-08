محسن خالصی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابت‌های فوتسال جام رمضان بجنورد از اول مرداد ماه با حضور 12 تیم در رده سنی نوجوانان، 11 تیم در رده سنی جوانان و 40 تیم نیز در رده سنی بزرگسالان در محل مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت بجنورد آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در پایان رقابت‌های دور مقدماتی رده سنی نوجوانان 6 تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند، افزود: بر این اساس در رده سنی نوجوانان تیم‌های ابومسلم الف، استقلال نوین، کانون خادم المهدی، جواهرچی، آهن آلات شیرزاد و انتظار علوم پزشکی به مرحله یک چه‌ام نهایی صعود کردند.

خالصی گفت: در رده سنی جوانان نیز 6 تیم انتظار علوم پزشکی، مسیریاب طوس، انتظار، جواهرچی، کانون تبلیغات 7 و هیوا کیک به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند.

وی تصریح کرد: در رده سنی بزرگسالان نیز از 40 تیم شرکت کننده، 16 تیم به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها صعود کردند.

نماینده هیئت فوتبال شهرستان بجنورد اظهار داشت: مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتسال جام رمضان بجنورد 22 مرداد ماه و پس از اتمام ایام احیا در محل مجموعه ورزشی شهید علیدخت برگزار می‌شود.