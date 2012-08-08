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۱۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۳۲

با معرفی نفرات برتر/

مسابقات بازیهای رایانه ای جام رمضان در اردبیل خاتمه یافت

مسابقات بازیهای رایانه ای جام رمضان در اردبیل خاتمه یافت

اردبیل – خبرگزاری مهر: مسابقات بازیهای رایانه ای جام رمضان اردبیل با معرفی نفرات برتر در رشته های مختلف به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای رایانه ای جام رمضان که عصر چهارشنبه خاتمه یافت در قالب طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اردبیل و با اهداف فرهنگی و هنری به مدت یک هفته در اردبیل برگزار شد.

این مسابقات در رشته های fifa xbox - fifa pc – pes xbox – pes pc  تحت عنوان "جام رمضان" و برای اولین بار در این استان برگزار شد.
 
در پایان این مسابقات براساس رای داوران منتخب  امیر علی بخت آور، ناصر مهدوی و شاهین درویش به ترتیب نفرات اول تا سوم در رشتهpes pc   شناخته شدند. 
 
در رشته  fifa pc مهدی حصاری، سید مجتبی موسوی و مهدی عالم راثی در جایگاه  اول تا سوم  قرار گرفتند.
 
مهدی عاکفی، عادل میرزا حسین زاده و بابک روشنی  پور در رشتهfifa xbox  و ابراهیم محمد پور، بهراد غنمی جابر و محمد خان محمدی هم در رشتهpes xbox   نفرات برتر این رقابتها معرفی شدند.
 
این سری از مسابقات بازیهای رایانه ای به همت اداره کل ارشاد اسلامی استان اردبیل و با مشارکت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و شبکه ملی فرهنگ برگزار شد.
 
کد مطلب 1669169

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