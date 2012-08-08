مسابقات بازیهای رایانه ای جام رمضان در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای رایانه ای جام رمضان که عصر چهارشنبه خاتمه یافت در قالب طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اردبیل و با اهداف فرهنگی و هنری به مدت یک هفته در اردبیل برگزار شد.

این مسابقات در رشته های fifa xbox - fifa pc – pes xbox – pes pc تحت عنوان "جام رمضان" و برای اولین بار در این استان برگزار شد.

در پایان این مسابقات براساس رای داوران منتخب امیر علی بخت آور، ناصر مهدوی و شاهین درویش به ترتیب نفرات اول تا سوم در رشتهpes pc شناخته شدند.

در رشته fifa pc مهدی حصاری، سید مجتبی موسوی و مهدی عالم راثی در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

مهدی عاکفی، عادل میرزا حسین زاده و بابک روشنی پور در رشتهfifa xbox و ابراهیم محمد پور، بهراد غنمی جابر و محمد خان محمدی هم در رشتهpes xbox نفرات برتر این رقابتها معرفی شدند.

این سری از مسابقات بازیهای رایانه ای به همت اداره کل ارشاد اسلامی استان اردبیل و با مشارکت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و شبکه ملی فرهنگ برگزار شد.

