یکی از کوچکترین جوندگان دنیا در ارتفاعات قم/ دستگیری شکارچیان متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، توسط یگان پایش حیات وحش استان قم یک گونه جونده در ارتفاعات بخش کهک مشاهده شده است که کوچکترین جونده دنیا به شمار می‌رود.



خانواده هامسترهای دم دراز از کوچکترین جوندگان دنیا محسوب شده که با داشتن رکورد 9 سال و 8 ماه عمر، 15گرم وزن متوسط و 5 سانتی متر طول بدن یکی از پستانداران ریزجثه و درعین حال با طول عمر بالا بوده که تابحال پنج گونه از آن در ایران شناسائی شده است که در هیچ یک از تحقیقات و مقالات منتشر شده گزارشی از مشاهده آن در بخش مرکزی ایران ارائه نشده است که با مشاهده این گونه در استان قم میتوان امیدوار بود با انجام آزمایشات تخصصی برروی این جونده یک گونه بومی جدید به لیست پستانداران اضافه شود.



این پستاندارکوچک از دانه‌ها و حشرات ریز تغذیه کرده که با انبار دانه در زیر زمین باعث حفظ و تکثیر گیاهان می‌گردد.



دستگیری سه شکار چی متخلف



توسط یگان حفاظت محیط زیست استان قم سه متخلف را که بمنظور شکار در مناطق تحت مدیریت این اداره کل بوده اند دستگیر شده و سه قبضه اسلحه شکاری از آنهاتوقیف شد.



احمد بحری همچنین از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در روزهای پیش خبرداد و افزود این شکارچی در فصل غیر شکار برای شکار پرنده اقدام کرده که او را با تعدادی پرنده شکار شده دستگیرکردند.



وی از گشت و پایش مستمر مأمورین یگان حفاظت محیط زیست استان بمنظور جلوگیری از شکار در فصل زاد و ولد و تکثیر خبر داد.



شرکت مخابرات قم مقام اول در ارزیابی عملکرد شاخصهای فنی را کسب کرد



مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم با اعلام این خبر افزود: در ارزیابی‌های انجام شده توسط شرکت مخابرات ایران ،شرکت مخابرات استان قم در بین 30 استان کشور مقام اول را در شاخصهای فنی بدست آورد،



محمدرضا زهره وند افزود: شرکت مخابرات استان قم در این ارزیابی توانست با کسب 72 امتیاز از 100 درصد امتیازات در شاخصهای قابل ارزیابی از تمامی شرکت های مخابراتی استانی پیشی گرفته و رتبه نخست را بدست آورد.



وی در ادامه گفت : بعضی از این شاخصها عبارت است ازASR شهری، (میزان موفقیت تماسهای شهری) درصد تحقق برنامه دایری پورت دیتا و تلفن ثابت، درصد تحقق برنامه دایری تلفن همراه وضع موجود ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ تلفن ثابت عنوان کرد.



نخستین دوره مدیریت استراتژیک در شهرک صنعتی شکوهیه قم برگزار شد



شرکت شهرک‌های صنعتی قم به لزوم ارائه مشاوره‌های مدیریت استراتژیک و قرار گرفتن متخصصان این فن در کنار صنایع کوچک تاکید دارد.



مسئول آموزش شرکت شهرکهای قم در این رابطه توضیح داد: حوزه مشاوره مدیریت استراتژیک در صنعت امری مهم، سنگین و کمتر دست یافتنی است و همین موضوع بر روند فعالیتهای صنایع کوچک تاثیر گذار بوده است.



وی افزود: در برخی موارد دیده می شود که مدیریت استراتژیک در بخش صنایع کوچک و واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی کمتر مورد توجه و یا مورد غفلت قرار گرفته که خود منشاء برخی مشکلات می باشد .



وی افزود: از سوی دیگر واحدهای صنعتی که دارای مدیریت استراتژیک بوده و برنامه ها، نیازها و چشم انداز خود را با توجه به شرایط و مکان تنظیم کرده اند از وضعیت مطلوبتری برخوردار می باشند که بیانگر اهمیت استفاده و نیاز به در دسترس بودن مشاوره تخصصی استراتژیک در صنایع کوچک است.



وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌ها و اهداف شرکت شهرکهای صنعتی قم افزایش دانش مدیریرت صاحبان کسب و کار و صنایع کوچک مستقر در شهرکهای صنعتی است که در قالب برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی و با مشارکت فعالان مجرب و متخصصان می باشد که در سال جاری با موفقیت در حال اجرا است. تا از یک سو خدمات مشاوره ایی ارائه گردد و از سوی دیگر دانش مدیریت استراتژیک در واحدهای صنعتی فعال شود.



مسئول آموزش شرکت شهرکهای قم ادامه داد: با همین هدف نخستین دوره آموزشی مدیریت استراتژیک ویژه صاحبان مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان قم با همکاری بخش خصوصی به همت مرکز کسب و کار شکوهیه قم برگزار شد.



صحن امامزاده حمزه (ع) ساماندهی می‌شود



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم با اشاره به ضرورت حفظ و حراست از آثار و ابنیه تاریخی - مذهبی استان قم گفت: در این راستا ساماندهی سیما منظر صحن بارگاه امامزاده حمزه در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.



علی رضا ارجمندی افزود: این ساماندهی شامل جمع آوری و حذف الحاقات نامتناسب حجره ها از جمله درب های فلزی و ازاره های سنگی است.



وی با اشاره به روند اجرایی این طرح گفت: مرمت کاران زیر مجموعه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اقدامات مرمتی بنا را آغاز کرده اند و عملیات اجرایی حفظ و مرمت این اثر ارزشمند تاریخی، فرهنگی و مذهبی هم اکنون با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.



امامزاده حمزه(ع) فرزند بی واسطه امام موسی کاظم(ع) است که مرقدش در خیابان آیت الله طالقانی (آذر) قرار دارد و گنبد بارگاه آن از جمله گنبدهای کم نظیر در معماری اسلامی است.