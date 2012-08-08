آخرین تلاشهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه برای آزادی زائران ایرانی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه بر استفاده از تمامی ظرفیتهای وزارت امور خارجه در جهت آزادی زائرین ربوده شده ایرانی در دمشق تاکید کرد.

وی این مطلب را در پاسخ به سوالی در مورد ابراز نگرانی خانواده های برخی از زائران ربوده شده که در زمان ربایش به همراه گروگان ها اما در اتوبوس دیگری که ویژه بانوان زائر ایرانی در دمشق بوده و در حال حاضر به کشور بازگشته اند بیان کرد.

این مقام آگاه افزود: از زمان بروز این حادثه غیرانسانی ، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق از طریق مراجع سیاسی و امنیتی ذیربط موضوع تعیین سرنوشت و آزادی ربوده شدگان را پیگیری کرده اند.

وی افزود: آقای صالحی نیز در این ارتباط ضمن تماسهای تلفنی فوری با وزرای خارجه ترکیه و قطر، ارسال نامه های مختلف به سازمانهای بین المللی مسئول و سفر شب گذشته به ترکیه و گفتگو با مقامات آن کشور در این خصوص، شخصا موضوع را دنبال کرده اند.