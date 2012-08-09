حداقل امکانات زیربنایی در شهرکهای صنعتی گلستان مهیاست

نیما بیرودیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نامگذاری سال 91 به نام سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری در واقع برای ما یک نشانه گذاری و سیاستگذاری برای شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان محسوب شد.

وی اظهار داشت: دامنه حوزه این شعار کل جامعه ایرانی بخصوص شرکت شهرکهای صنعتی که یکی از بزرگترین بازوهای اقتصادی بخش صنعت در جهت ایجاد زیر ساختهای فیزیکی بخش صنعت است ما را به عزم جدی در تحقق پیام مقام معظم رهبری در سال 91 تشویق کرد.

وی عنوان کرد: توسعه و آماده سازی زیر ساختهای صنعتی ، حمایت از صنایع کوچک و متوسط ، اصلاح بهبود مدیریت و شناسایی و ظرفیت سنجی خوشه های صنعتی کسب و کار و زنجیره های ارزش و آموزش تولید کنندگان از مهمترین برنامه های کاری ما در سالجاری به منظور تحقق پیام مقام معظم رهبری است.

بیرودیان بیان داشت: شعار سال جاری در واقع اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه های داخلی در جهت رشد و توسعه کشور را نشانه گذاری کرده است و بر همین اساس ما نیز سیاستگذاری فعالیتهایمان را تنظیم کرده ایم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان یادآورشد: اما رسیدن به این اهداف مهم و متعالی مستلزم ملزومات است که نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجری اقتصاد کلان کشور و نیز قوه مقننه به عنوان سیاستگذار و قوه قضائیه به عنوان ضابط نظام در عرصه حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است.



وی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان همسو با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با توجه به اهمیت حیاتی مسئله تولید و بهره بری داخلی و از طرفی در نظر داشتن ظرفیتهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف صنعتی و وجود ظرفیتهای بالقوه و متعدد از قبیل نیروی انسانی کار آزموده و ذخائر معدنی و محصولات کشاورزی و استراتژیک این استان پروسه های منطقی در حمایت از صنایع مختلف با هدف رفع نیازهای داخلی که اساس و بنیان آن استقلال کشور عزیزمان محسوب می گردد و نیز ایجاد اشتغال واقعی و پایدار و بخصوص صیانت از اشتغال موجود را رقم می زند تعریف کرده است.

بیرودیان افزود: شرکت تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف مهم و متعالی و بهره گیری ظرفیتهای موجود تخصصی داشته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان گفت: فعالیتهای ما در راستای تحقق این پیام به یک بخش اصلی و پایه ای یعنی تامین زیر ساختهای صنعتی و در کنار آن حمایت از مبحث صنایع کوچک معطوف شده است.



وی عنوان کرد: در حوزه زیر ساختهای فیزیکی در حال حاضر در استان گلستان 22 شهرک و ناحیه صنعتی با مساحتی بالغ بر 1500 هکتار و وجود منطقه ویژه اقتصادی اترک و داشتن مرکز کسب و کار در شهرک صنعتی آق قلا مبین توجه جدی و فعالیتهای اساسی در تشویق سرمایه گذاران جهت استقرار در استان گلستان بوده است.