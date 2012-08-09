برداشت انجیر از سطح 30 هکتار باغات خاش ادامه دارد

امان الله طوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال 150 تن انجیر از باغات این شهرستان برداشت شود.

وی گفت: درخت انجیر به لحاظ مقاومت در برابر خشکی و کم آبی و همچنین بازار پسندی مناسب مورد استقبال باغداران خاش قرار دارد به گونه ای که سطح زیر کشت آن نسبت به سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.

وی افزود: انجیر برداشتی این شهرستان در بازارهای زاهدان، ایرانشهر و نیکشهر عرضه می شود.

مدیر جهاد کشاورزی خاش بیان داشت: انجیر به علت داشتن کربوهیدرات، سدیم، پتاسیم و خواص ضد سرطانی، میوه محبوب و پرطرفداری محسوب می شود.