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۱۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

طوقی در گفتگو با مهر:

برداشت انجیر از سطح 30 هکتار باغات خاش ادامه دارد

برداشت انجیر از سطح 30 هکتار باغات خاش ادامه دارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: برداشت انجیر از سطح 30 هکتار باغات این شهرستان از اوایل مرداد ماه تا پایان شهریور ماه انجام می شود.

امان الله طوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال 150 تن انجیر از باغات این شهرستان برداشت شود.

وی گفت: درخت انجیر به لحاظ مقاومت در برابر خشکی و کم آبی و همچنین بازار پسندی مناسب مورد استقبال باغداران خاش قرار دارد به گونه ای که سطح زیر کشت آن نسبت به سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.

وی افزود: انجیر برداشتی این شهرستان در بازارهای زاهدان، ایرانشهر و نیکشهر عرضه می شود.

مدیر جهاد کشاورزی خاش بیان داشت: انجیر به علت داشتن کربوهیدرات، سدیم، پتاسیم و خواص ضد سرطانی، میوه محبوب و پرطرفداری محسوب می شود.

کد مطلب 1669242

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