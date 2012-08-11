امشب آسمانی ها به زمین می آیند/ ملکوت غرق در استجابت

به گزارش خبرنگار مهر، امشب شب قدر است و قدری دارد به عظمت شان نزول قرآن، امشب شب میزبانی زمین از آسمانی هاست، آنها که آمده اند تا دعوت شدگان را به ملکوت ببرند، ملکوتی که امشب غرق در استجابت است و درهای آن گشوده شده بر همه الغوث گویان.

امشب شب رهایی از آتش دوزخ با فریاد یا نور و یا قدوس است، شب عشق بازی عبد و عبید تا صبح و خوشا بر عاشقی که در این عشق بازی دل از معشوق خود برده و هر آنچه خیر و سعادت است را برای خود رقم زند.

امشب شب نزول قرآن است و آنقدر عظیم که هیچ کس آن را درک نمی کند، شبی که از هزار شب بهتر است و در این شب فرشتگان و ارواح با اذن خداوند به زمین می آیند و " من کل امر" تحقق هر ناممکنی را نوید می دهد.

قدر شب تقدیر و اندازه گیری است، شبی که رحمت خاصه و بیکران خدا شامل شب زنده داران می شود پس وای بر سهل انگاران در شب قدر و انان که فرصت رقم زدن تقدیر خود را مغتنم نشمارده به شب قدر رسیده و زنده باشند اما به واسطه گناهان خود شب زنده دار قدر نبوده و در خواب غفلت باقی بمانند.

وقتی خسته و ناامید از هر جا و هرکس در این دنیای فانی دل به معبود مهربان خویش می دهیم و با بغض و اشک از سر درماندگی از خلق به خالق پناه برده و با ناله به او می گوییم" الهی و ربی من لی غیرک "، وقتی با ندای "یا غافر الخطیئات" از مهربان ترین مهربانان به امید بخشش گناهان دلبری می کنیم آسمانها و زمین به ما رشک می ورزند که خداوند چنین قدری را به ما عطا کرده.

قدر شب تماشای کائنات است، تماشای زیباترین نوع بندگی و خلوت عاشقانه خالق و مخلوق، وقتی بنده با تکیه بر قرآن خود را از همه هستی فارغ دانسته و تنها به اسم اعظم خدا قسم خورده و خود را تهی از هر چیز و هر کس تنها عبد او معرفی کرده و العفو می گوید، خالصانه ترین عبادت و بندگی را نظاره گر هستیم.

بی شک قسم به اسم اعظم خداوند و شفیع قرار دادن 14 معصوم، بزرگترین گناهان انسان را نیز مورد عفو پروردگار قرار داده و وی را پاک و منزه می کند.

پس امشب با امید به جود و کرم پروردگار و با شفیع قرار دادن کتاب آسمانی و معصومین و با نیت ظهور امضاء کننده تقدیرنامه هایمان در این شب و شفای همه بیماران دستهایمان را رو به آسمان بلند کرده و کائنات را خیس اشک بندگی می کنیم و می گوییم: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا کَرِیمُ یَا مُقِیمُ یَا عَظِیمُ یَا قَدِیمُ یَا عَلِیمُ یَا حَلِیمُ یَا حَکِیمُ سُبْحَانَکَ یَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ یَا رَبِّ ...

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