دانشکده تحصیلات تکمیلی تعاون در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمی با نخبگان جامعه کار و تعاون استان گفت: در بخش مسکن مهر استان در رتبه های بین 6 تا 12 کشور است.

وی افزود: برای چند تعاونی مسکن مهر گرگان مشکلاتی ایجاد شد که با سفرهای نیکزاد وزیر راه و شهرسازی تصمیماتی گرفته شد و در حال رفع موانع هستیم.

قناعت ادامه داد: برخی از این مشکلات به دلیل عدم دقت در حوزه معاونت عمرانی ایجاد شد، اما جلوی اشتباهات جدید گرفته شد و مشکلات قبلی نیز در حال حل شدن است.

استاندار گلستان اظهار داشت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شاخصهای متعددی در سال 90 رتبه های خوبی به دست آورد و در مقایسه با 31 استان دیگر در کشور رتبه چهارم را به دست آورده است.

وی تصریح کرد: استان به نسبت گذشته در حال حرکت به سوی توسعه است و هر چه جلوتر می رویم مشکلات مرتفع شده و بسته به شرایط در حال رفع موانع هستیم.

قناعت اذعان داشت: در حوزه صنعت آمار و ارقام نشان از پیشرفت در حوزه صادرات دارد و مقایسه آمار 4 ماهه ابتدای سال 91 با مدت مشابه در سال 90 چه وزنی و چه ارزشی شاهد افزایش آمار و ارقام بودیم.

استاندار گلستان با اشاره به برگزاری نمایشگاه در استان اوکتائو قزاقستان گفت: استان برای اولین بار در صدد برگزاری نمایشگاه اختصاصی و انحصاری در کشوری دیگر برآمد و با موفقیت در این امر، وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز برگزاری نمایشگاه دیگری را در این استان داده است.

وی افزود: مشکلاتی که در بخش صادرات و صنعت وجود دارد شاید قابل پذیرش نباشد اما می توان گفت حتی الامکان سعی در رفع و حل آنان شده است ، موارد استانی نیز باید هرچه سریعتر حل شود.

افتتاح راه آهن گران - اینچه برون تا پایان سال

قناعت ادامه داد: تاپایان سال جاری راه آهن گرگان-اینچه برون به افتتاح می رسد که در این صورت در حمل ونقل و ترانزیت کالا تحول ایجاد خواهد شد،اولین ریل گذاری این راه اهن در هفته دولت انجام خواهد شد.

استاندار گلستان گفت: مرکز تحقیقات بهداشت محیط کار و فنی شمال کشور کشور نیز در سایت اداری آماده افتتاح در هفته دولت است، دو سد و راه جنگل گلستان نیز اماده بهره برداری است.

قناعت اذعان داشت: جشن به ثبت رسیدن برج قابوس نیز از دیگر برنامه های مهم استان است، استان بالنده و پویاست و البته مشکلاتی نیز دارد که با همدلی و پیگیری قابل مرتفع شدن است.