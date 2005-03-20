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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۱۹

در ايام نوروز

تمامي موزه هاي كشور باز است// تعطيلي هفتگي 300 موزه لغو شد

رييس ستاد نوروزي كشور گفت: تمامي موزه ها، كاخ موزه ها و محوطه هاي تاريخي و باستاني كشور از اول لغايت 15فروردين سال 84 براي بازديد علاقمندان باز است.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي رحيم پور با تاكيد بر اينكه هزينه بليت ورودي به موزه ها و محوطه هاي تاريخي و باستاني براي تمامي گردشگران داخلي و خارجي به صورت ريالي دريافت مي شود، افزود: هيچ گونه افزايش قيمت در اين خصوص نداريم.

وي گفت: با توجه به اينكه روز جمعه هفته اول هر ماه بازيد از موزه ها و اماكن فرهنگي و تاريخي به صورت رايگان است، لذا در روز پنجم فروردين 84 تمامي شهروندان به طور رايگان در موزه ها و محوطه هاي تاريخي مورد استقبال قرار مي گيرند.

لازم به ذكر است روز پنج شنبه 11/1/84 به منظور گراميداشت اربعين شهداي كربلاي حسيني، تمامي موزه هاي كشور تعطيل است.

کد مطلب 166931

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