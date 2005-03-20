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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۱۲

با ورود گردشگران نوروزي

بم ؛ جان تازه اي مي گيرد// 125 هتل و مهمان پذير آماده استقبال از مسافران

رييس ستاد تسهيلات نوروزي كشور گفت: تمامي امكانات اقامتي، پذيرايي و رفاهي استان كرمان براي ميزباني از گردشگران نوروزي به ويژه در شهرستانهاي بم و زرند آماده شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از معاونت اطلاع رساني ستاد تسهيلات نوروزي، علي رحيم پور افزود: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تمام تلاش خود را به كار گرفته تا شادي و نشاط را مجددا به شهر بم بازگرداند و اقتصاد گردشگري زيان ديده اين شهرها رونق دوباره اي بگيرد.

وي با اشاره به تمهيدات لازم براي بازديد گردشگران از ارگ قديم بم و بقاياي آثار به جاي مانده از زلزله دي ماه سال 82 گفت: بازديد رايگان به صورت شبانه روزي براي گردشگران در نظر گرفته شده ، ضمن اينكه مجموعه ارگ جديد بم براي اقامت، پذيرايي و تفريح مسافراني كه عازم بم هستند آماده شده است.

رحيم پور افزود: 125 هتل، مهمان پذير و مجتمع خدمات بين راهي براي استقبال از ميهمانان فعاليت ويژه خود را در خدمات رساني به شهروندان آغاز كرده اند.

وي به مسافران نوروزي توصيه كرد با سفر به استان كرمان و بازديد از شهرستانهاي بم و زرند، شادي و نشاط بهاري را به خانواده هاي زلزله زده هديه دهند.

کد مطلب 166932

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