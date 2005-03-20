قرارداد توسعه لايه هاي نفتي پارس جنوبي ميان شركت نفت و پترو ايران منعقد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، مديرعامل شركت نفت وگاز پارس جنوبي در اين مراسم گفت : پس از اجراي فاز اول و بررسي رفتار ميدان در صورت اقتصادي بودن طرح فاز دوم توسعه ميدان براي توليد روزانه 54 هزار بشكه نفت از سوي همين پيمانكار به اجرا درخواهد آمد .

اكبر تركان اضافه كرد : زمان اجراي فاز اول 19 ماه و زمان اجراي فاز دوم نيز درحدود 53 ماه خواهد بود ، همچنين كل سرمايه گذاري براي اجراي هر دوفاز 588 ميليون دلار بوده كه براساس قرارداد ، پيمانكار بايد حداقل 51 درصد از ارزش عملياتي اجرايي طرح را با استفاده از توانايي هاي داخلي هزينه كند .

همچنين در اين مراسم مدير عامل شركت ملي نفت ايران گفت : با امضاي اين قرارداد درحال حاضر تمام ميادين نفت وگاز مشترك در خليج فارس توسعه يافته و يا قرارداد توسعه منعقد شده است كه اين امر موجب صيانت از سرمايه هاي ملي كشور خواهد شد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، توسعه ميدان و بهره برداري از نفت لايه هاي نفتي پارس جنوبي كه ميداني مشترك با كشور قطر است ، طي دومرحله صورت مي پذيرد كه در مرحله اول براي توليد روزانه 35 هزار بشكه نفت به مبلغ 213 ميليون دلار ازسوي پيمانكار سرمايه گذاري شده است .

همچنين در اين مرحله پيمانكار به منظور بهره وري از آخرين فناوري هاي توسعه ميادين نفتي شركت "ول سرويسز ايران" كه شعبه ايراني شركت "شولنبرژر" است را تحت عنوان پيمانكار مديريت و خدمات ويژه به كار مي گيرد .