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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۳۹

تمرينات تيم ملي فوتبال از فردا آغاز مي شود / لژيونرها امروز مي آيند

تمرينات تيم ملي فوتبال كشورمان در حالي از عصر فردا آغاز خواهد شد كه طبق اعلام قبلي برانكو ايوانكوويچ همه بازيكنان در اين تمرين حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار" مهر" آخرين جلسه مرحله اول تمرينات تيم ملي براي ديدار روز پنجم فروردين مقابل ژاپن عصر روز گذشته در زمين چمن كمپ تيم هاي ملي برگزار شد و طي آن بازيكنان حاضر زير نظر حسين فركي و برانكو ايوانكوويچ به انجام تمرينات ويژه پرداختند.
پس از اين تمرين از سوي كادر فني يك روز به بازيكنان استراحت داده شد تا سال نو را در كنار خانواده هايشان آغاز كنند. قرار است از ساعت 17 فردا ( دوشنبه) اول فرودين ماه دور دوم اين تمرينات براي ديدار با ژاپن آغا زشود.
براساس اعلام برانكو ايوانكوويچ قرار است ساير لژيونرهاي فوتبال ايران نيز امروز خود را به تهران برسانند تا از فردا در تمرينات تيم ملي شركت كنند.
ديدار تيم هاي ملي فوتبال ژاپن و ايران روز جمعه پنجم فروردين ماه در ورزشگاه يكصد هزار نفري آزادي برگزارخواهد شد.

کد مطلب 166938

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