ائتلاف عراق يكپارچه خواهان وزارتخانه هاي كشور و دارايي است // مخالفتي با واگذاري وزارتخانه هاي دفاع و امور خارجه به كردها و اعراب سني وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ،‌ سخنگوي ائتلاف عراق يكپارچه اعلام كرد: ائتلاف عراق يكپارچه خواهان وزارتخانه هاي دارايي و كشورهستند و مخالفتي با واگذاري وزارت خارجه و دفاع به كردها و اعراب سني ندارد.

سعد جواد قنديل عضو دفتر سياسي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و سخنگوي رسمي ائتلاف عراق يكپارچه از طولاني شدن مذاكرات با ليست كردها دفاع كرد و گفت : ما در اين مدت موفق شديم درباره اصول سياسي و ساماندهي روابط ميان ما و ائتلاف كردستان درباره مساله توزيع ثروت ها، نيروهاي پيشمرگ و مساله كركوك كه بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي (قانون اساسي موقت ) و مسائل ديگر به نتايج مثبتي دست پيدا كنيم و در حال حاضر درباره تركيب دولت آينده با هم رايزني مي كنيم .



وي درباره شركت اياد علاوي و فراكسيون وي (العراقيه ) در دولت جديد گفت : هنوز پاسخ روشني از سوي علاوي براي شركت در دولت جديد دريافت نكرده ايم اما قطعا مذاكراتي در جريان است اما اينكه آيا شركت مي كنند يا نه هنوز پاسخ روشني نداده اند.



سخنگوي ائتلاف عراق يكپارچه گفت : به رغم اينكه توافقي درباره نام رئيس جمهور و نخست وزير اعلام نشده است اما هيچ اختلافي بر سر جلال طالباني نامزد ائتلاف كردستان براي رياست جمهوري وابراهيم جعفري نامزد ائتلاف عراق يكپارچه براي نخست وزيري وجود ندارد و الياور هم نامزد رياست مجمع ملي است.



وي درباره توزيع پست هاي دولت جديد گفت: چهار وزارتخانه كليدي و حساس وجود دارد كه شامل وزارتخانه كشور، دارايي، دفاع و امور خارجه است و ما تصميم گرفتيم وزارت دارايي را در كنار وزارت كشور در اختيار خود داشته باشيم و ائتلاف كردستان و اعراب سني هم وزارت امور خارجه و دفاع را در اختيار بگيرند

فوادمعصوم عضو مجمع ملي يا پارلمان جديد عراق و يكي از اعضاي هيات مذاكره كننده با ائتلاف عراق يكپارچه مشاركت ليست العراقيه به رهبري اياد علاوي نخست وزير موقت در دولت جديد را بعيد ندانست



در حالي كه حميد مجيد موسي رهبر حزب كمونيست عراق كه تنها دو كرسي در پارلمان عراق بدست آورده است از كساني كه آنها را برندگان بزرگ توصيف كرد به علت تاخير در دستيابي به توافق درباره تشكيل دولت جديد انتقاد كرد .



فواد معصوم در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت : در نشست طولاني با هيات العراقيه توافقنامه ميان كردها و ائتلاف عراق يكپارچه مورد بررسي قرار گرفت و پس از رايزني هاي طولاني هيات العراقيه درخواست كرد كه دو روز ديگر براي انجام گفتگو بازگردد.

وي به مشاركت فراكسيون علاوي در دولت انتقالي آينده ابراز خوش بيني كرد آنها با علاوي نيز ديدار كردند و وي وعده مشاركت در دولت جديد را ارائه كرد.

وي ابراز اميدواري كرد دولت جديد تا يك هفته آينده تشكيل شود ، مجمع ملي هم دومين جلسه خود را برگزار خواهد كرد غازي الياور نامزد مطرح براي رياست پارلمان است



از سوي ديگر حاجم حسني عضو مجمع ملي و از اعضاي ليست العراقيون به رهبري غازي الياور كه تنها 5 كرسي در مجمع ملي (پارلمان) بدست آورده است خود را يكي از نامزدها براي يكي از معاونان رئيس جمهور آينده اعلام كرد .



رئيس جمهور آينده عراق كه به احتمال زياد طالباني كرد خواهد بود يك معاون سني و يك معاون شيعه خواهد داشت.



وي با بيان ادامه مذاكرات و رايزني ها ميان فراكسيون هاي اصلي پارلمان جديد بر ضرورت مشاركت علاوي در دولت جديد تاكيد كرد.