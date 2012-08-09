مخالفت بانکداران انگلیسی با توطئه بانکی آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه استاندارد اتریش در نسخه چاپی خود می نویسد: اداره امور مالی ایالت نیویورک اخیرا اعلام کرده که این بانک در مورد ۶۰ هزار مبادله مالی با " نهادهای مالی ایران" که مشمول تحریم های اقتصادی آمریکا بوده اند مخفی کاری کرده و در طول حدود یک دهه، در پول‌شویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران "همدستی" کرده است.

این در حالی است که استاندارد چارترد روز چهارشنبه، از ناظران مالی نیویورک بخاطر طرح اتهام همدستی این بانک با ایران برای پولشویی انتقاد کرد و آن را اتهامی یکجانبه توصیف کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، همچنین رئیس امور اجرایی این بانک در لندن، اتهام "نقض سیستماتیک تحریمهای امریکا علیه ایران" را رد کرد.



وزارت خزانه داری آمریکا طی نامه ای به دولت انگلیس، گفته است که نقض تحریم های مالی علیه ایران را "فوق العاده جدی" تلقی می کند و در خصوص همدستی بانک استاندارد چارترد انگلیس با ایران تحقیقاتی را انجام می دهد.

آدم سوزبن، رئیس دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا طی نامه ای به تاریخ ۸ اوت، ۱۸ مرداد، که یک نسخه از آن به دست خبرگزاری رویترز رسیده، به وزارت دارایی بریتانیا گفته است که آمریکا هم موضوع مبادلات مالی بانک بریتانیایی با ایران و هم احتمال نقض تحریم های آمریکا توسط این بانک را بررسی خواهد کرد.





به گزارش روزنامه استاندارد اتریش، یکی از مقامات بلندپایه بانک " استاندارد چارترد" انگلیس نیز در پاسخ به این اتهامات و در گفتگو با نشریه اقتصادی



همچنین یک مقامات ارشد این بانک در این باره خطاب به آمریکایی ها می گوید: " شما آمریکایی ها کی هستید که تصور می کنید می توانید معاملات تجاری ما با ایران را ممنوع کنید ".



لازم به ذکر است بانک استاندارد چارترند یکی از بزرگترین بانک های بین المللی کشور انگلستان می باشد که در بسیاری از کشورهای دنیا دارای شعبه است . وی تصریح کرده است که نقل و انتقال پول با سیستم برگشت پذیر از سال ۲۰۰۸ لغو شده است، سیستمی که بانک استاندارد چارترد متهم شده است که در چهارچوب این سیستم ۲۵۰ میلیارد پول برای ایران منتقل کرده است.به گزارش روزنامه استاندارد اتریش، یکی از مقامات بلندپایه بانک " استاندارد چارترد" انگلیس نیز در پاسخ به این اتهامات و در گفتگو با نشریه اقتصادی فایننشیال تایمز اظهار داشت: اگر ما در مقابل این حملات آمریکاییها از خودمان دفاع نکنیم، این بحران می تواند تبعات زیادی به همراه داشته باشد.همچنین یک مقامات ارشد این بانک در این باره خطاب به آمریکایی ها می گوید: " شما آمریکایی ها کی هستید که تصور می کنید می توانید معاملات تجاری ما با ایران را ممنوع کنید ".لازم به ذکر است بانک استاندارد چارترند یکی از بزرگترین بانک های بین المللی کشور انگلستان می باشد که در بسیاری از کشورهای دنیا دارای شعبه است .

رویترز نیز در این باره نوشت: ناظران مالی ایالت نیویورک نیز ۱۷ مرداد ماه اعلام داشتند که شعبه این بانک بریتانیایی در آمریکا، در چهارچوب معاملات در سیستم نقل و انتقالات برگشت پذیر، U-Turn، با حواله پول به حساب بانکی ایرانیها در بریتانیا و برخی کشورهای خاورمیانه، رد نام ایران را پاکسازی کرده اند، بطوری که ایران نه منبع و نه مقصد مبلغ انتقال داده شده است.