مرگ يك انگليسي در انفجار خودروي بمب گذاري شده در قطر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، وزارت امور خارجه انگليس امروز اعلام كرد يك تبعه اين كشور شب گذشته در انفجار خودروي بمب گذاري شده در دوحه كشته شدند.



يك منبع در وزارت كشور قطر نيز گفت انفجار در برابر يك سالن تاتردر نزديكي مدرسه انگليسي ها در دوحه رخ داد كه بر اثر دو تن كشته شدند كه يكي از آنها تبعه انگليس است و 12 تن ديگر زخمي شدند.



هنوز هيچ گروهي مسئوليت اين انفجار را بر عهده نگرفته است .

لازم به ذكر است پايگاه نظامي العديد قطر هم اكنون به عنوان يكي از بزرگترين پايگاههاي نظامي آمريكا در منطقه خليج فارس مطرح است كه تعداد زيادي از نظاميان آمريكايي را در خود جاي داده است .