روابط ایران و ترکیه در کمترین حد تاریخی خود قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان" چاپ ترکیه ، در روزهای اخیر تبادل اظهارات تند و غیرمعمول بین مقامات ایرانی و ترک موجب شده است که سطح روابط خوب دو کشور که حتی با ناخرسندی آمریکا و ناتو مواجه شده بود به کمترین سطح تاریخی اش برسد.

این روزنامه در تحلیلی با اشاره به اظهارات سرلشگر فیروزآبادی در خصوص نقش ترکیه در سوریه و بیانیه وزارت خارجه ترکیه در محکومیت آن نوشت: ایران تنها به گفتاربسنده نکرد و در این خصوص اقدام عملی هم انجام داد و آن برقراری سیستم ویزا برای تردد اتباع ترک بین دو کشور است.

به نوشته این رسانه ترک ایران برای تامین امنیت اجلاس غیرمتعهد ها که قرار است در تهران برگزار شود اقدام به قراری سیستم ویزا بین دو کشور کرده که این اقدام به معنی کاهش سطح روابط دوکشور به حداقل خود در دهه های اخیر است.

"بایرام سینکایا" استاد روابط بین الملل در دانشگاه ایلدرم بیزاتی آنکارا این اقدام ایران را اولین قدم ایران در پی تشدید تنش ها در روابط دو کشور خوانده و گفت: این مسئله بیانگر تیرگی روابط دو کشور است.

این تحلیلگر ترکیه با رد دلیل ایران برای تامین امنیت اجلاس غیرمتعهد ها گفت: اینها بهانه است؛ ایران کشوری است که جنگ، انقلاب و برخی ناآرامی های داخلی را تجربه کرده و پشت سر گذاشته است و در هیچ یک از این دوران برای تردد اتباع ترک محدودیت قائل نشده است و ضمنا اولین بار نیست که ایران یک اجلاس بین المللی برگزار می کند.

همچنین "الیک سلیمان" کارشناس مسائل ایران در استانبول گفت: برقراری سیستم ویزا بین ایران و ترکیه روابط دو کشور را در روزهای آتی به نقاط بسیار حساس و جدی خواهد رساند.

تودی زمان نوشت: در سال های گذشته روابط ایران و ترکیه حتی با ناراحتی ناتو و آمریکا گسترش بسیار خوبی داشت؛ اما در پی تحولات سوریه در چند ماه گذشته اختلاف دیدگاه ترکیه و ایران بر سر دولت سوریه موجب بروز تنش و تخریب این روابط شده است.



تودی زمان علل نا راحتی ایران از ترکیه را در سه محور مطرح کرد:



- سیاست خارجی ترکیه در قبال منطقه علی الخصوص در سوریه. چرا ایران سوریه را متحد استراتژیک خود می داند و از آن حمایت می کند، اما ترکیه به مخالفان سوری کمک می کند.



- برگزاری کنفرانس مطالعات ایران در استانبول ترکیه. ایران پس از این کنفرانس که هفته گذشته برگزار شد، به علت اینکه یک سازمان صهیونیستی کمیته های آن را سازماندهی می کرد در تضاد با منافع خود خوانده و آنرا اقدامی علیه ایران دانسته است



- تجمیع مخالفان ایران در ترکیه. همچنین ایران این سو ظن را به مقامات ترکیه دارد که این کشور در حال جمع کردن مخالفان نظام ایران در خاک ترکیه است.