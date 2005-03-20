قيمت بليت هاي طبقه اول ورزشگاه آزادي اعلام شد

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس اعلام فدراسيون فوتبال طبقه دوم ورزشگاه آزادي براي علاقمندان به فوتبال رايگان خواهد بود اما تماشاگراني كه قصد دارند اين ديدار را از طبقه اول تماشا كنند بايد بليت هاي 500 و 1000 توماني تهيه كنند.

براساس اعلام مدير مجموعه ورزشي آزادي تهران بليت هاي ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل ژاپن از اولين ساعات صبح روز جمعه پنجم فروردين ماه در گيشه هاي بليت فروشي اين ورزشگاه در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.