به گزارش خبرنگار" مهر" براساس اعلام فدراسيون فوتبال طبقه دوم ورزشگاه آزادي براي علاقمندان به فوتبال رايگان خواهد بود اما تماشاگراني كه قصد دارند اين ديدار را از طبقه اول تماشا كنند بايد بليت هاي 500 و 1000 توماني تهيه كنند.
براساس اعلام مدير مجموعه ورزشي آزادي تهران بليت هاي ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل ژاپن از اولين ساعات صبح روز جمعه پنجم فروردين ماه در گيشه هاي بليت فروشي اين ورزشگاه در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
ايران - ژاپن اولين آزمون سال 1384 تيم ملي فوتبال ؛
قيمت بليت هاي طبقه اول ورزشگاه آزادي اعلام شد
علاقمندان به تماشاي ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان و تيم ملي ژاپن مي توانند بليت هاي اين ديدار را از باجه هاي بليت فروشي ورزشگاه آزادي تهيه كنند.
به گزارش خبرنگار" مهر" براساس اعلام فدراسيون فوتبال طبقه دوم ورزشگاه آزادي براي علاقمندان به فوتبال رايگان خواهد بود اما تماشاگراني كه قصد دارند اين ديدار را از طبقه اول تماشا كنند بايد بليت هاي 500 و 1000 توماني تهيه كنند.
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