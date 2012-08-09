ویژه نامه شارحان شریعت در دامغان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون جوانان تاریخانه دامغان در تداوم تدوین ویژه نامه های نکوداشت چهره های ماندگار دامغانی دهمین ویژه نامه خود با عنوان شارحان شریعت و در جهت تجلیل از مقام شامخ عالمان ربانی حضرات آیات حاج شیخ ابوالقاسم و حاج شیخ علیرضا عالمی(ره) را منتشر کرد.

آیت الله حاج شیخ ابوالقاسم عالمی از شاگردان ممتاز شیخ مرتضی انصاری (ره) و فرزند ایشان یعنی آیت الله حاج شیخ علیرضا عالمی هم در حلقه تدریس آخوند خراسانی (ره) جایگاه والایی داشته اند.

ویژه برنامه شارحان شریعت در 40 صفحه به زیور طبع و نشر آراسته گشته است.

خورشید فقاهت در یادبود مرحوم آیت الله حاج سید میرزا آقا ترابی، یادی از یاران در یادبود شهیدان سید حسن شاهچراغی و سید ابوالقاسم داوودالموسوی، فروغ فقاهت در یادبود مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدرضا فدایی، حدیث پارسایی در یادبود مرحوم آیت الله حاج غلامحسین خیری، با آسمانی ها در یادبود 66 شهید گرانقدر دامغانی،گنج پنهان در یادبود مرحوم میرزا علی اکبر معلم دامغانی، بهای بهشت در یادبود شهید علی اصغر کشاورزیان، مردان خدا در یادبود مرحوم استاد غلامرضا بنائیان و مهر تابان در یادبود پنجاهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید میرزا آقا ترابی(ره) از دیگر عناوین ویژه نامه های منتشر شده از سوی کانون جوانان تاریخانه دامغان است.

