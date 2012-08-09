جریان بیداری اسلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به انزوا کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سعید جلیلی در ادامه دیدارهای خود با مقامات منطقه در دیدار با نوری مالکی نخست وزیر عراق با اشاره به ریاست عراق بر اتحادیه عرب و ریاست تهران بر جنبش غیر متعهد ها تاکید کرد ایران و عراق می توانند ظرفیت های نوینی برای کشورهای مستقل در عرصه مناسبات بین المللی شکل دهند.

وی افزود: این مناسبات دو سویه می تواند قطب مقتدری را برای ارتقای نقش و جایگاه کشورهای مستقل و بسط گفتمان پایداری و پیشرفت در سطح جهانی سامان دهد.

در این دیدار نوری مالکی نخست وزیر عراق خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهار داشت: شرایط جدید منطقه ای وبین المللی، ساختار سنتی قدرت منطقه را دگرگون کرده است.

وی ادامه داد: امیدواریم اجلاس جنبش غیر متعهد ها که در آینده نزدیک در تهران برگزار می شود، بتواند با کمک به تقویت موقعیت کشورهای مستقل جهان، این جنبش را به هدف بنیانگذاران جنبش غیر متعهد ها نزدیک تر کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر منطقه ای خود برای دیدار و گفتگو با مقامات منطقه وارد لبنان، سوریه و عراق شد.

سعید جلیلی و هیات همراه پس از سفر به لبنان و سوریه در نخستین دقایق بامداد روز چهارشنبه وارد بغداد شد و با مقامات این کشور دیدار و گفت گو کرد.