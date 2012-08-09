اعضای بیمار مرگ مغزی شده آملی به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عباس نیا 41 ساله برتصادف هفته گذشته با موتور سیکلت درجاده آمل سرخرود دچار سانحه و مرگ مغزی شده بود، با تصمیم همسرش، اعضای سالم بدنش به بیماران نیازمند پیوند زده شد.



همسر بیمار مرگ مغزی شده آملی گفت: پس از تشخیص مرگ مغزی توسط پزشکان و با گرفتن رضایت از ما، عضوهای بدن همسرم شامل ( قلب، کلیه ها ، ریه و کبد ) به بیماران نیازمند در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران به پنج بیمارنیازمند پیوند زده شد.



فریبا اکبری افزود: با هدف رضایت خداوند و آخرت همسرم اقدام به اهدای اعضای بدن او کردم وامیدوارم در شب های قدر خداوند از او قبول بفرماید.



حضور تیم ووشو تاکسیرانی آمل در لیگ برتر باشگاه های کشور



رئیس اداره ورزش و جوانان آمل از حضور تیم ووشو سازمان تاکسیرانی شهرداری آمل در فصل جدید مسابقات لیگ برتر ووشو باشگاه های کشور خبر داد.



هاشم جمشیدپناه گفت: مسئولان این تیم چندی قبل در مراسم قرعه کشی لیگ در تهران شرکت کردند وحضور این تیم در فصل جدید لیگ برتر قطعی کردند.



وی با اشاره به اینکه فصل جدید مسابقات لیگ برتر ووشو باشگاه های کشور از سیزدهم مهرماه آغاز می شود، افزود: تیم ووشو سازمان تاکسیرانی شهرداری آمل دومین حضور خود در این مسابقات را تجربه می کند.



مازندران مجهز به شش پژوهشکده بیماریهای مشترک انسان ودام



قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از مجهز شدن تشخیص اولیه بیماریهای مشترک میان انسان و دام در پژوهشکده انیستیتو پاستور آمل و پنج آزمایشگاه دیگر درشهرهای استان خبر داد.



فرهنگ بابامحمودی گفت: نبود این پژوهشکده و آزمایشگاه ها درمازندران، تشخیص های اولیه مرگ های نوظهور میان انسان و دام را غییرممکن می کرد و با ارسال نمونه های آزمایشی به سازمان مرکزی انیستیتوپاستور ایران تهران در مدت زمان طولانی تشخیص قطعی اعلام می شد.



وی با اشاره به اینکه موارد ابتلا افراد به بیماریهای فصلی ازجمله تب شالیزار در مازندران در سال گذشته فقط درهشت نفر گزارش شده و سبب مرگ یک نفر شده بود، افزود: این موارد در سال 89 حدود 189 نفر بوده که جان هشت نفر را نیز گرفت.





