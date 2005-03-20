تماشاگران ژاپني در ضلع شمالي ورزشگاه آزادي مستقر مي شوند

به گزارش خبرنگار" مهر" در حاليكه تيم ملي فوتبال ژاپن اردوي آماده سازي خود را در شهر فرانكفورت آلمان برپا كرده است ، سفارت اين كشور در تهران مشغول فراهم آوردن شرايط حضور تماشاگران ژاپني در ورزشگاه آزادي است.

براساس اين گزارش تاكنون مسئولان سفارت ژاپن حضور نزديك به 2500 ژاپني را به مسئولان ورزشگاه آزادي تهران اعلام كرده اند.

مدير مجموعه ورزشي آزادي در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين خبر، از اختصاص ضلع شمال شرقي طبقه اول ورزشگاه آزادي به تماشاگران ژاپني خبر داد و تصريح كرد : اين تماشاگران با اتوبوس هاي ويژه اي به نزديك جايگاههاي محل استقرار خود منتقل مي شوند و پس از پايان بازي نيز به همين ترتيب از ورزشگاه خارج خواهندشد.

لازم به ذكر است كه ديدارتيم ملي فوتبال كشورمان مقابل ژاپن ساعت 5/18 دقيقه روز جمعه در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد.